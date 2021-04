Ben Hur puso en marcha su vacunatorio Locales 07 de abril de 2021 Redacción Por Durante la mañana de ayer, en un acto encabezado por el presidente de la institución, Adrián Zenklusen, y el director Médico de Presto, Dr. Jorge Avedano, Ben Hur presentó su vacunatorio, con el objetivo se aportar este servicio a la ciudad.

Este martes por la mañana, Mutual Ben Hur presentó su nuevo servicio de vacunación del centro de salud Presto, que podrá ser utilizada de lunes a viernes, de 8 a 16.30, funcionando por orden de llegada.

En un sencillo acto, el presidente de la institución, Adrián Zenklusen, agradeció la presencia de los presentes y dijo: “Queremos presentarles a todos ustedes y a la comunidad la inauguración por parte de la Mutual del vacunatorio, un servicio más que Mutual Ben Hur anexa dentro de toda su gama de servicios para sus afiliados, socios y que también podrá utilizar toda la comunidad rafaelina. Siempre considerando y contemplando los valores de este sistema solidario en donde todos aportan para que todos puedan percibir a través del mismo este nuevo servicio, después de ocho meses de gestión”, enfatizó el dirigente.

Es importante subrayar que la vacunación no tiene costo adicional, debido a que se encuentra dentro del calendario nacional, con lo cual se aplicarán todas las vacunas que se encuentran en el mismo.

Por su parte el director Médico del Centro de Salud Presto, Dr. Jorge Avedano, dijo que “es un honor que Ben Hur pueda inaugurar este vacunatorio, ya que es fundamental en medicina preventiva. Ben Hur viene a ser la parte intermedia entre los que es el sector público y el privado, con costos totalmente accesibles para los que son socios y donde también pueden venir los que no son socios. A lo que apuntamos hoy es a que toda la gente se vacune, en todas las edades y con las vacunas que corresponden”.

Respecto a la pandemia y al histórico plan de vacunación contra el COVID, el Dr. Avedano al ser consultado sobre si Ben Hur aspira a contar con estas vacunas, afirmó que sí e indicó que contarán con toda la reglamentación que se exija “.

Por su parte, la enfermera Melisa Schurrer, manifestó que las personas que concurran deberán acercarse a la recepción, que es donde les darán acceso al vacunatorio, y resaltó que es por orden de llegada.

Finalmente, el presidente Zenklusen, puntualizó que en el marco de la pandemia, todo aquel que concurra deberá aplicar los protocolos sanitarios, con el objetivo de no propagar el virus y minimizar las posibilidades de contagio. Asimismo, insistió, que “Ben Hur con este servicio no viene a ser competencia de nadie, sino que viene a aportar”.