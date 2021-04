La foto que "Lechuga" quizás no tenga

En el mes de octubre de 1981, en adhesión a los sesenta años del Diario LA OPINION y al centenario de la ciudad, se desarrolló un torneo intercolegial de fútbol de nivel secundario. El mismo se disputó en dos jornadas de viernes en el estadio Monumental de Atlético y también fueron parte de la organización la Municipalidad de Rafaela (con el Prof. Miguel Tiraboschi) y el Centro de Educación Física N° 14 (con el Prof. Oscar Frana).El sorteo se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal el 30 de setiembre y se contó con la participación de la ENET "Guillermo Lehmann", Escuela Normal, Colegio San José, Colegio Nacional y Escuela de Comercio. La suerte determinó que abrirían Nacional vs. ENET (viernes 2 de octubre) y Normal vs. Comercio, en tanto que una semana después se jugaría la fecha definitoria, a partir de las 18:00.Como árbitros designados por la Liga Rafaelina de Fútbol se desempeñarían los señores Claudio Santillán, Rodolfo "Gallego" López, Osvaldo "Tato" Godoy y Raúl Perassi.Los partidos serían de sesenta minutos, divididos en dos tiempos de treinta y los expulsados quedaban suspendidos por todo el torneo. También era obligación el uso de zapatillas; esto último no era un eufemismo: no todos tenían botines.Enzo Galíndez, Edgar Galíndez, Tessio, Peralta, Schmit, Gaitán, Belcott, Daniel Veronesse, Flores, Rossi, Walter, Ponce, Andereggen, Villarreal y Bersano. DT: Prof. Oscar Frana.Chiappini, Ruiz Díaz, Gnemmi, Mezzadri, Gentile, Giura, Drubich, Maina, Astrada, Peretti, Manotta, Fontanini, Infeld, Negro, Tessone y Giuliani. DT: Prof. Juan Albanessi.Doro, Gabriel Selvaggi, Zenklussen, Armando, Asteggiano, Beltramino, Berra, Bonamino, Cabral, Grande, Rodríguez, Chingolani, Gianotti, Aguilar, Esteban Selvaggi y Tosetto. DT: Prof. Hugo Meimberg.Yacono, Uheppe, Garazzini, Bonafede, Francia, Chiessa, Peirone, Alfaro, Rassetto, Cáceres, Del Signore, Gunzel, Volken, Giordano y Monutti. DT: Prof. Juan Albanessi.Riboldi, De la Riva, Molfino, Bríggiler, Dardatti, Rico, Ingaramo, Baravalle, Fenoglio, Gentile, Varaldo, Montrucchio, Ruata, Costamagna, Beltramo y Nocco. DT: Prof. Emeldo Re.: ENET 2 (Goles de Rudy Volken y Germán Gunzel) - Nacional 1 (Gol de Daniel Veronesse). Arbitro: Rodolfo López.Comercio 2 (Goles de Luis Molfino e Ignacio Baravalle) - Normal 1 (Gol de Enrique Peretti). Arbitro: Claudio Santillán.San José 2 (Goles de Víctor Bonamino -2-) - Comercio 0. Arbitro: Raúl Perassi.ENET 4 (Goles de Flavio Monutti, Gustavo Alfaro, de penal y Germán Gunzel -2-) - San José 1 (Gol de Flavio Bonamino). Arbitro: Rodolfo López.Luego del partido final se entregaron los premios ante un Monumental completo (hay que recordar que ese momento sólo estaba la tribuna de calle Primera Junta) de bulliciosos y entusiastas estudiantes.Gustavo Alfaro, en su calidad de capitán campeón recibió el trofeo de manos de Emilio J. Grande, director de LA OPINION y la Profesora Beatriz Marchesini, Directora del CEF distinguió al subcampeón en la persona de Germán Armando.En la fotografía que, por derecho propio, hemos elegido como referencia, aparecen también Omar Nicola (Presidente de la Liga), Omar Schiavi (dirigente de la LRF) y el querido colega Héctor Palmero.Nota del autor: querido y distinguido amigo, en mérito a nuestra relación me permito transportarlo a sus inicios apelando al apodo que lo hizo famoso. Si solo la tenés en blanco y negro, cuando quieras te la mando en colores… y gratis. Un abrazo.