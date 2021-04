Jockey Club organiza su clásico Regional Deportes 06 de abril de 2021 Redacción Por La cita se llevará a cabo entre el 25, 26 y 27 de junio en nuestra ciudad.

FOTO ARCHIVO GRAN EXPECTATIVA. / El Jockey Club en plena organización de su tradicional Regional de Saltos Hípicos.

El Jockey Club Rafaela se prepara para su tradicional Regional de Saltos Hípicos, torneo que reunirá a jinetes y amazonas de todo el país los próximos 25, 26 y 27 de junio.

La pandemia de coronavirus puso en pausa al deporte mundial y en este caso no fue la excepción. Tras un 2020 atípico, desde la Subcomisión de Hípico se pone principal foco en mencionado certamen histórico para Rafaela y la Región.

“El Regional del Jockey Club Rafaela es un Concurso que se hace una vez al año, es un evento histórico, del cual vienen a participar gente de todas partes del país, desde la zona como puede ser Santa Fe, Rosario, Esperanza, Paraná, como también Gualeguaychú, Concordia, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, San Nicolás, Junín, entre otros”, le contó a LA OPINIÓN, Sebastián Perotti, presidente de dicha subcomisión. Y agregó: “Es un Regional que ya es histórico y que lamentablemente en 2020 no se pudo hacer por lo de la pandemia y ahora estamos trabajando para poder llevarlo a cabo este año y de la mejor manera”.

Como ocurriera en ediciones anteriores se trabaja para que acudan jinetes de las principales categorías y al respecto, Perotti indicó: “La idea es hacer un muy buen Regional, como lo indica la historia y estamos trabajando por eso. La Federación Argentina tiene un calendario anual y esta es nuestra fecha, la tenemos una vez al año, no es algo menor estar dentro de ese calendario y lo queremos aprovechar al máximo”.

Por último, el directivo del Jockey Club señaló: “La competencia se desarrollará sábado y domingo, el día viernes será para pruebas de ambientación y caballos nuevos. Es un Concurso muy importante para Rafaela, para el Jockey Club y para la Región”.