En alza, San Lorenzo ante el Santos de Holan Deportes 06 de abril de 2021 Redacción Por El equipo de Diego Dabove se mide este martes, desde las 21.30, en el Nuevo Gasómetro contra los dirigidos por Ariel Holan; la revancha será el 13 de abril, en Brasilia.

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / El Cuervo recibe al Santos de Holan en el Nuevo Gasómetro.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - En alza en cuanto a rendimiento y resultados, San Lorenzo recibirá hoy a Santos de Brasil, dirigido por el argentino Ariel Holan, en el inicio de la serie válida por la fase 3 clasificatoria de la Copa Libertadores, cuyo ganador ingresará directamente a los grupos.

El encuentro se disputará en el estadio "Nuevo Gasómetro" de Bajo Flores a partir de las 21:30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de ESPN.

El ganador de la serie, que se definirá la semana próxima en Brasilia y tiene los goles de visitante como criterio de desempate, avanzará directamente a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el perdedor jugará la Copa Sudamericana.

El "Ciclón" superó la segunda instancia contra Universidad de Chile, en una de las pocas alegrías que tuvo de inicio el ciclo de Diego Dabove.

Pero luego de la tormenta, la calma parece haber llegado a San Lorenzo, con victorias sobre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional.

El buen momento del equipo hace que Dabove haya dejado atrás las críticas, en base a resultados, aunque ahora pretende llevarlo a una solidez en el rendimiento futbolístico.

Franco Di Santo es el hombre gol, con cinco tantos en los últimos encuentros, y un festejo especial en el que va formando en cada uno una letra del nombre de su hija Aitana, nacida hace menos de un mes.

La rotación continuaría en el once inicial, ya que Dabove no pretende perder de vista ambas competencias, porque aún mantiene chances de llegar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

También intentará aprovechar la inactividad de un rival que no compite desde el pasado 16 de marzo en Venezuela contra Deportivo Lara (1-1) por la segunda fase de la Libertadores.

La crecida de los casos de coronavirus en Brasil obligó a la suspensión del torneo estadual Paulista y, para colmo, Holan sufrió varias bajas sensibles en su plantel.

Ya en Buenos Aires, el plantel del Santos no tendrá al venezolano Yeferson Soteldo entre los titulares, quien perdió casi tres semanas de entrenamiento por no poder salir de su país por las restricciones de la pandemia.



San Lorenzo - Santos



Estadio: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Hora: 21:30. TV: ESPN.



San Lorenzo: José Devecchi; Marcelo Herrera, Alejandro Donatti, Diego Braghieri, Bruno Pittón; Julián Palacios, Diego Rodríguez, Jalil Elías, Lucas Melano, Franco Troyanski y Franco Di Santo. DT: Diego Dabove.



Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro, Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo y Angelo. DT: Ariel Holan.