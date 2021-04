La Escuela Taller "Américo Tosello" reanudó sus actividades educativas Información General 06 de abril de 2021 Redacción Por Este año se dictan 26 cursos. La inscripción permanecerá abierta durante todo el mes de abril en la sede de Brown 512.

FOTOS JORGE BARRERA CON BARBIJOS. Alumnos y docentes de la Escuela Taller "Américo Tosello" se juntaron en uno de los amplios salones para retratar el regreso a la actividad. COCINA. El curso de cocina es uno de los más buscados de la oferta educativa de la Escuela.

Después de permanecer más de un año con sus puertas cerradas, la Escuela Taller "Américo Tosello" comenzó ayer el ciclo lectivo 2021 con los cursos de computación y cocina, aunque también bajo la modalidad de burbujas con una cantidad reducida de alumnos tal como exigen los protocolos para las distintas actividades en el marco de la pandemia de Covid. "Con mucha alegría, con renovadas esperanzas volvemos a abrir las puertas de nuestra querida Escuela Américo Tosello a partir de las 14 hs. y hasta las 18 hs. Con protocolos aprobados, con una escuela que por cierto encontramos cambiada debido a los distanciamientos que debemos respetar y por una nueva modalidad de trabajo a la que debemos adaptarnos. Pero estamos muy contentas por esta nueva etapa, por esta oportunidad de volver a empezar", afirmó la directora de la institución, María Angélica Matus.

"Estoy feliz. Me siento orgullosa. Desde el momento en que nos informaron que estaba aprobado el protocolo para volver a funcionar dijimos junto a todo el equipo 'acá estamos', comencemos ya mismo", aseguró la docente sin ocultar su entusiasmo.

Para Matus, "fue muy angustiante lo que pasó en educación, y en particular con la soledad de los adultos mayores que debieron quedarse en casa más tiempo del que quisieran y cambiar la forma en la que se relacionan, esas personas ahora nos vienen a ver y prometen volver cuando se vacunen por segunda vez". "Esa es la realidad, se necesita que se normalice y se acelere el sistema de vacunación, para poder volver a la presencialidad", agregó.

"Para nosotros es una fiesta empezar otra vez con las clases presenciales" reiteró muy motivada a la vez que celebró el resultado de las inscripciones que comenzaron el 22 de marzo y finalizaban el jueves pasado, aunque ahora se resolvió que permanezcan abiertas -de 14 a 18 en calle Brown 512- al menos durante todo el mes de abril. Si bien en 2020 la entidad contó con un propuesta de 32 talleres, en este 2021 decidió poner en marcha 26 cursos. "Estamos conformes con la inscripción, pero hemos decidido dejar abierta la misma porque anotamos para burbujas de hasta 10 alumnas, es decir que hay limitaciones por protocolo" aclaró a la vez que cerró con una observación sobre los tiempos que corren y las restricciones signadas por la pandemia: "significa que vamos a estar separadas pero juntas, o juntas pero separadas dado el amplio espacio de nuestras salas".

Entre los talleres que están en el menú de opciones para los interesados, figuran Panadería en Casa, Pastelería, Cocina, Corte y confección, Idiomas Italiano e Inglés, Teatro, Folclore, Bordado en alto relieve, Coro, Activando la memoria, Maquillaje, Peinados, Telar, Bijouterie y Artesanías entre otros.

Matus explicó que "todos los adulto mayores y jóvenes se pueden inscribir durante todo el mes de abril porque lo ideal es completar las distintas burbujas de los talleres". En este sentido, recordó que "ya no hay una edad limitante para participar de nuestras actividades educativas porque hace más de 15 años abrimos la franja etaria, ya no es una escuela para la mal llamada tercera edad sino que hay mucha gente joven, de más de 20 30, 40 o 50 años".

La Escuela Taller "Américo Tosello", que el año próximo cumplirá 30 años desde su creación, ofrece capacitaciones que se transforman en una salida laboral. "Los cursos de pastelería, cocina y panadería son de los favoritos porque crean oportunidades laborales en momentos de dificultades económicas como los que atravesamos en la actualidad", consideró Matus. Además de los talleres vinculados a la gastronomía, los vinculados a computación también son de los más elegidos en un mundo donde lo virtual ganó terreno a partir de las restricciones a la circulación.

Las clases se desarrollan de lunes a viernes de 14 a 15:30 y de 16:30 a 18 hs. "Entre un curso y otro hay una distancia de una hora que dedicamos a ventilar los ambientes y a satinizar y desinfectar. Lo mismo hacemos después de las 18 hs.", señaló la directora de la entidad.

"Estamos muy felices de volver. Nuestra Escuela no solo ofrece talleres sino que además cumple un rol quizás menos visible que es de brindar contención a partir del diálogo, es decir que lo social está muy presente más allá que ahora las limitaciones que imponen los protocolos recortan en parte esa función que asumimos sin que figure en los programas de los cursos" concluyó Matus.