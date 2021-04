Ganadores en los premios de Actores Información General 06 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (Télam). - El filme "El juicio de los 7 de Chicago" y las series "The Crown" y "Schitt's Creek" fueron grandes ganadores en la última edición de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos que se entregaron anoche en una ceremonia pregrabada.

La vigésimo séptima ceremonia anual de la entrega fue muy distinta a las anteriores. Reducida a una hora en lugar de dos, todo el programa, incluidos los monólogos de los presentadores y los discursos, fue pregrabado, indicó el sitio especializado Variety.

"El juicio de los 7 de Chicago", escrita y dirigida por Aaron Sorkin que sigue a un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados de causar disturbios, se alzó en la categoría "Actuación sobresaliente".

El Mejor protagónico masculino fue para Chadwick Boseman en "La madre del Blues" filme de Netflix realizado por George C. Wolfe que aborda la vida de Ma Rainey, una cantante negra que estableció las primeras bases del blues clásico, papel que le valió el premio a mejor Actriz protagónica a Viola Davis.

El reparto en serie dramática fue para "The Crown", el premio a Mejor actuación masculina en serie dramática se lo llevó Jason Bateman en "Ozark" y la actuación femenina en ese mismo género para Gillian Anderson de "The Crown".