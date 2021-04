Weinstein apela su condena por abuso sexual Sociales 06 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (Télam). - El productor cinematográfico Harvey Weisntein apeló su condena a 23 años por abuso sexual al aludir, en la palabras de sus abogados, que no tuvo un juicio justo.

Según los letrados, "el sistema de justicia penal estadounidense fue diseñado para condenar a los acusados basándose en su conducta, no en su carácter general", indicó el sitio estadounidense Variety.

Dentro de sus argumentos, citan que una jurado del juicio estaba por publicar un libro sobre el abuso sexual de hombres mayores a mujeres más jóvenes, lo cual privaba a Weinstein de un juicio imparcial.

Sin embargo, en su momento, la corte desestimó el pedido para excluir a la jurado.

A su vez, los abogados también fundamentaron su pedido en que varias de las testigos citadas en el juicio habían sido descartadas como querellantes en la causa ya que sus denuncias no fueron tenidas en cuenta.

Weinstein, de 69 años, fue declarado culpable de un acto sexual criminal en primer grado y de violación en tercer grado en febrero de 2020. En cambio, fue absuelto de cargos de agresión sexual depredadora.

Casi 90 mujeres, incluidas Angelina Jolie y Salma Hayek, denunciaron públicamente de conducta sexual inapropiada a Weinstein, pero el juicio se centró en cargos relacionados con solo dos mujeres.

El productor fue condenado por violar a la exactriz Jessica Mann en 2013 y por realizarle sexo oral por la fuerza a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

Weinstein está detenido en una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York. También está a la espera de un juicio en Los Ángeles por cargos de violación y agresión sexual que involucran a cinco mujeres.