Perotti, en la apertura de ofertas para la construcción de un nuevo centro de salud Locales 06 de abril de 2021 Redacción Por “Cada una de estas obras son concreciones, no anuncios”, destacó en la oportunidad el gobernador de la provincia. Además, entregó a esa comuna $ 18.200.000 en el marco del programa Caminos de la Ruralidad.

FOTO PRENSA GOBERNACION ACTO. “Cada una de estas obras son concreciones, no anuncios”, destacó el gobernador.

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes en la localidad de Pilar, departamento Las Colonias, el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de un nuevo centro de atención primaria de la salud, anexo al Hospital Geriátrico José María Vionnet, que demandará una inversión de $120.120.217. En la oportunidad, Perotti expresó que “esta ampliación del centro de salud de atención primaria tiene que ver con una mirada bien federal de la provincia, con entender a los 365 municipios y comunas como el motor y brazos ejecutores de las políticas provinciales, fortaleciendo la infraestructura y el arraigo”. “En estos tiempos de pandemia se está desarrollando la telemedicina. Cualquier centro de salud, por pequeño que sea, con buenos dispositivos tecnológicos, le permite al profesional que allí trabaja realizar consultas con centros más importantes en forma inmediata, mejorando los diagnósticos y brindándoles a los pacientes la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento sin que tenga que desplazarse hacia otros lugares”, explicó el mandatario santafesino.

En ese marco, el gobernador destacó los programas de vacunación contra el Covid 19 destinados a adultos mayores, a quienes “afortunadamente, los vamos a tener más tiempo con nosotros, acompañándolos, generando las condiciones para una buena atención para que, también, puedan sumar calidad de vida. Y en esa calidad de atención, estas instituciones tienen un rol muy fuerte que hay que sostener”. “Cada una de estas obras son concreciones, no anuncios. Cuando abrimos los sobres, es porque tenemos la plena certeza de que tenemos los recursos para realizarlas. Estoy convencido de que los ojos de ustedes y su corazón van a estar todos los días para que esta obra sea realizada de la mejor manera”, concluyó Perotti.

A su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, expresó que “con esta apertura de sobres cumplimos con nuestra palabra cuando planteamos distintas obras que hoy se están realizando, lo cual es una muestra clara de la decisión del gobierno provincial de promover y facilitar una política de arraigo para que la gente crezca y se desarrolle en el lugar donde nació”. Por su parte, el presidente comunal local, Diego Vargas, aseguró que “con el gobierno anterior se nos complicaba gestionar cualquier tipo de obra. Pero los tiempos cambian y sabemos que el gobernador Perotti ha priorizado mejorar la infraestructura sanitaria, por lo cual, no sólo los pilarenses vamos a ser beneficiados con este nuevo centro de atención, sino también, varias localidades vecinas”.



LAS OFERTAS

En la oportunidad se presentaron siete ofertas para la realización de la obra: Coirini S.A., cotizó los trabajos en $129.054.337; Epreco S.R.L, en $141.399.874; Dinale S.A. - Cocivial S.A., en $151.098.246; De Paoli - Trosce S.R.L., en $145.419.016; Pirámide Constructora S.A., en $162.999.998; F. Construcciones, en $140.000.000; y Dyscon S.A., en $145.004.715.



MÁS DETALLES DE LA OBRA

El centro de Salud, de casi 2.000 metros cuadrados, contará con una planta baja, con hall de acceso independiente, una serie de consultorios, sala de observación, enfermería, shockroom, circulación médica y pública, baños para público y personas discapacitadas, sala de Rayos X, farmacia y un dormitorio para médicos de guardia, con sanitarios incluidos. Además, incluye un espacio de estacionamiento de ambulancias con acceso directo a la guardia y al shockroom.

El edificio también incorporará sobre su cubierta paneles fotovoltaicos para un uso sustentable de la energía y termotanques solares para el servicio de agua caliente. Asimismo, se ejecutarán nuevas veredas públicas con estacionamiento de bicicletas e iluminación Led exterior. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 210 días calendario.



CAMINOS DE LA RURALIDAD

Previamente, el gobernador firmó un convenio con la comuna de Pilar en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, a través del cual la provincia entregó $18.200.000 para la realización de obras en un trayecto de casi 11 kilómetros. “Tenemos que reflexionar sobre por qué estas cosas no se hacían antes. Hay recursos que aparecen de manera muy fácil y rápidamente para otros lugares, a través de leyes y presupuestos, donde vive mucha más gente o, como se suele decir, dónde hay más votos. Si no entendemos que a esta provincia hay que integrarla territorialmente y equilibrarla poblacionalmente, nos vamos a seguir equivocando”, afirmó Perotti. “Durante las últimas semanas anunciamos obras para el norte de la provincia y para los pequeños pueblos rurales, donde muchos dejan sus residencias de origen con la expectativa de una vida mejor, la cual, en la mayoría de los casos, no se consigue. Siempre se atacan las consecuencias y no las causas. Lo mismo ha pasado en nuestro campo”, indicó el mandatario santafesino.

“Creemos profundamente en la capacidad del sector agropecuario en el proceso de transformación, en ir incorporando el rol de las cooperativas, mejorar al máximo el rendimiento y la transformación de las materias primas porque eso favorece el trabajo en todos los sectores”, concluyó Perotti.

A su turno, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, dijo que “las razones que nos impulsan a llevar adelante este proyecto tienen que ver con lo nuestro, con la gente que trabaja aquí, con los productores, la educación, la salud y la conectividad. Era una promesa, un anhelo y un compromiso de los santafesinos”.