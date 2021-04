Urge la necesidad de discutir una reforma impositiva para el sector Pyme

La reforma impositiva no es un tema menor en el sector pyme, es un condicionante muy importante, ya que entre la suba de impuestos, el aumento en los servicios y el contexto económico poco favorable, se hace cuesta arriba poder pensar en crecer, solo se busca permanecer. Al ser consultado por este tema, el Director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Iván Acosta, señaló: “desde la entidad venimos trabajando bastante, por lo menos planteando inquietudes al respecto, hay una combinación de factores, por un lado la aprobación que tuvo el consenso fiscal que se firmó en diciembre del 2020 y justamente por esa razón el lunes pasado a la mañana nos juntamos con el senador nacional Roberto Mirabella, como para que también nos cuenta un poco cuál fue el trasfondo esa decisión, porque se apoyó ese proyecto y e implica un potencial incremento de aumentos, porque libera a las provincias para que puedan definir nuevamente nuevas alícuotas de ingresos brutos en diferentes actividades”.

Acosta además precisó que más allá de que haya un compromiso político de Santa Fe, de no incrementar la presión tributaria global, obviamente las empresas comercializan también en el resto del país y seguramente se verán afectadas por esta decisión.

El dirigente hizo a su vez hincapié en otro tema significativo para el sector y que tiene que ver con la posible modificación de las alícuotas de ganancias que pagan las empresas, para compensar el beneficio en ganancias que se le pretende dar a los trabajadores, donde Acosta dijo que eso está perfecto, pero que seguramente generará un impacto en el sector empresario, porque “más allá de que separan con buen criterio, lo que es la pequeña, mediana y gran empresa, los límites que quedan definidos son muy bajos y el 90% o más de las empresas seguramente van a estar alcanzadas y terminarán pagando más impuestos a las ganancias que lo venían pagando antes”.

“A todo este contexto hay que sumarle que se prorrogó este triple cepo laboral con prohibición de despidos, suspensiones y doble indemnización, hubo o habrá aumentos de energía tanto en términos de energía eléctrica como de gas; en energía eléctrica lo preocupante es que es para los grandes usuarios, es decir para aquellos que consumen más de 300 kilowatts de potencia, con lo cual el aumento va a ser fuerte y si bien coincidimos en la necesidad de ir eliminando los subsidios, entendemos que esa actualización debería haber sido más más progresiva y planificada”, advirtió el Director Ejecutivo del CCIRR.



EL FACTOR COVID

El dirigente explicó que la pandemia también impactó fuertemente en el sector pyme y describió el impacto: “hay un costo Covid qué tiene que ver con las licencias, ya sea por ser mayores de 60 años, por pertenecer a un grupo de riesgo o las parentales replanteadas con el inicio de las clases. Todo eso obviamente afecta, en promedio hay entre 12% y 15% del personal de la industria al menos que esta dispensado de ir a trabajar o por alguna de estas licencias o por contagio o contacto estrecho, y en muchos de esos casos hay que salir a cubrirlo. Es personal que lo necesitas en planta y que obviamente no es que puede trabajar en su casa home office”, concluyó.