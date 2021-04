Galantti: “La idea no es restringir, sino concientizar sobre nuestra responsabilidad” Locales 06 de abril de 2021 Redacción Por Así lo aseguró la Jefa de Gabinete de la ciudad, Amalia Galantti, luego de participar junto al intendente de una reunión con el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud Sonia Martorano, monitoreando la situación sanitaria y el impacto de la segunda ola de la pandemia.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CUMBRE CON EL GOBERNADOR. Galantii, junto a Castellano, participaron el domingo de un encuentro virtual donde se analizó la suba de contagios de Covid-19 en la provincia.

La situación sanitaria en la ciudad es monitoreada diariamente por las autoridades locales y provinciales, en virtud del aumento sostenido de contagios y a su vez de la aparición de la cepa de Manaos.

Al respecto y luego de participar el último domingo de una reunión con el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud Sonia Martorano, la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, precisó que “lo que se hizo es brindar un informe actualizado de la situación epidemiológica en la provincia, destacando la situación en algunos departamentos donde se ve un incremento mayor en el número de casos, también se brindó un informe sobre la cantidad de vacunas que se fueron recibiendo en nuestra provincia desde fin del año pasado hasta la actualidad y sobre las próximas entregas que vamos a estar recibiendo, además del porcentaje de aplicación de esas vacunas”.

“Lo que estamos viendo es que la segunda ola ya la tenemos aquí, hay un crecimiento de casos que preocupa, que alarma por supuesto a las autoridades de la provincia y también de todas las localidades. La estrategia en este caso, es por un lado salir a buscar a aquellas personas que son adultos mayores y que forman parte de los grupos más vulnerables, ya qué tal vez no saben cómo anotarse en el registro, no pudieron hacerlo para recibir su vacuna y es importante que puedan tenerla. Esta es la principal estrategia frente a los adultos mayores, que no quede ninguna persona mayor de 80 y 90 años sin ser vacunada. Hoy en la ciudad estamos vacunando entre la edad de los 70 y 71 años, la idea es de acuerdo a lo que manifestaron las autoridades provinciales, continuar luego con las fuerzas de seguridad; es decir, fuimos con el personal de salud que son la primer línea de batalla, desde el que estaba cumpliendo tareas administrativas, al que está trabajando en una ambulancia o en una terapia, continuaron con los docentes y simultáneamente con los adultos mayores”, enfatizó la funcionaria rafaelina.



ESFUERZOS PARA NO

DETERMINAR RESTRICCIONES

Galantti al ser consultada por posibles restricciones en el marco de esta segunda ola, señaló que “por el momento no estamos pensando en eso, no queremos cerrar ninguna actividad, el año pasado lo sufrimos muchísimo, la situación era claramente distinta, nosotros queremos fortalecer todos los cuidados, poder inmunizar a la mayor cantidad de gente posible y reforzar lo que lo que todos ya sabemos que tenemos que hacer, que es la higiene de manos, la distancia social, el uso del barbijo correctamente colocado, tapando la nariz, boca y el mentón. Se vienen épocas más frías donde va a ser importante ventilar los espacios y reforzar todo esto para no tener que cerrar actividades. La idea no es restringir, sino concientizar sobre nuestra responsabilidad individual”.

La Jefa de Gabinete dijo que “sabemos que nunca se va a alcanzar con un esquema de controles y que nuestro comportamiento no tiene que depender de un policía o de un agente municipal que esté controlando. Todos sabemos cómo tenemos que comportarnos, como debemos cuidarnos, sabemos la importancia de respetar estas recomendaciones; estamos protegiendo nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Tenemos que ponernos las pilas y volver a cumplir con todas las medidas, como lo hacíamos al principio de esta pandemia que no terminó”.

“Hoy se ve un relajamiento, vemos que la gente ya no usa el barbijo como antes, y esto sucede fundamentalmente en los ámbitos sociales o recreativos donde nos olvidamos de cuidarnos”, finalizó.