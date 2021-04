Martorano se opone al turismo interno Locales 06 de abril de 2021 Redacción Por La ministra de Salud dijo que “no es para nada recomendable” hacer viajes, incluso hacia el interior del país. Además, criticó con dureza a quienes hacen los llamados “tours vacunatorios” a Estados Unidos.

Este lunes, un día después del domingo de Pascuas, desde el sector turístico salieron a celebrar el movimiento que se dio en Semana Santa en todo el país. Sin embargo, la visión de la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, es radicalmente opuesta en el contexto de la segunda ola de coronavirus. “No es para nada recomendable”, aseveró, tajante, por LT10. “Yo sé que me va a criticar la gente de Turismo, y es lógico, pero si vos me preguntás... A mis conocidos, les dije ‘intentá no viajar’”, agregó. La sugerencia cobra aún más firmeza cuando se trata de viajes afuera de Argentina. “Hoy no podés viajar al exterior. Es una locura”, consideró.

En la misma línea, Martorano criticó a quienes se embarcan en los llamados “tours vacunatorios”, que se realizan hacia la zona de Florida (Estados Unidos) para recibir dosis gratuitas contra el coronavirus. “Hay gente que se pone una dosis de la Moderna o la de Pfizer, y se vuelve. Eso no es bueno. Si vos viajás, te tenés que quedar el mes entero y ponerte la segunda dosis. Así, te quedaste con la mitad. Te compraste el zapato derecho”, evaluó. “Esto es una argentinada”, cuestionó, y explicó que la vacunación gratuita en Estados Unidos no parte de una voluntad del país norteamericano de salir a ofrecer dosis "al mundo”, sino de una política de inmunizar a la población ilegal que reside allí, por una cuestión sanitaria.

Sucede que “en otros países, a nadie se le ocurre meterse en la fila si no le corresponde. Yo creo que hay que esperar el momento nuestro acá, y vacunarnos con las vacunas nuestras”, finalizó.