Marcelo Sain ahora está bajo una fuerte presión de la Junta de Fiscales del MPA Locales 06 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se reunió ayer en la ciudad de Rosario para considerar un recurso de apelación presentado por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial con sede en Santa Fe, Carlos Arietti, contra el decreto de la Auditora General de Gestión (AGG) por el cual se declaró incompetente para intervenir como órgano disciplinario en las denuncias presentadas por el accionar del director del Organismo de Investigación (OI), Marcelo Sain.

La decisión de la Junta de Fiscales, que fue tomada por unanimidad, quedó plasmada en un acta que se rubricó al finalizar la reunión. En primer lugar, la Junta de Fiscales analizó si la resolución de la AGG es apelable y decidió en sentido positivo. En tal sentido, la Junta de Fiscales resolvió que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

En segundo lugar, concluyó que “es el Fiscal General (Jorge Baclini) como superior jerárquico del MPA (único superior de la AGG) el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.

“La impugnabilidad de la resolución de la AGG y el órgano competente para resolver la impugnación, no está expresamente regulado”, aclaró la Junta de Fiscales en el acta rubricada. “Se genera así un posible escenario de vacío legal que, en el presente caso y ante la hipótesis de una situación que podría causar un gravamen irreparable en el caso de que existiera una presunta arbitrariedad del acto administrativo, considerando que la decisión de la AGG es una resolución negativa que dejaría sin potestad disciplinaria al MPA al declararse incompetente, y teniendo en cuenta además que, en tales supuestos, resulta saludable que se verifique la posibilidad de revisión del acto administrativo, amparada en principios republicanos de razonabilidad y control, máxime cuando se trata de una decisión formal; es que la Junta de Fiscales concluye que es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”, agregó.

“Las funciones asignadas por ley al Fiscal General reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión”, finalizó la Junta de Fiscales.



ARIETTI, CON TODO

Por su parte, el Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, presentó una denuncia de 32 carillas contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, y reclamó su destitución por considerar que ha cometido "faltas graves".

Según Arietti, Sain tiene responsabilidad por el hacinamiento de presos alojados en comisarías de la capital provincial y en la controvertida licitación para la compra de armas, así como también lo acusa de descalificar sistemáticamente a funcionarios y ciudadanos santafesinos en general. Además, remarca una incompatibilidad manifiesta para conducir el Organismo de Investigación (OI) del MPA, cargo que el ex ministro de Seguridad ganó por concurso y al que puede regresar luego de que el propio Baclini diera por finalizada su licencia.