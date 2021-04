La deuda argentina supera al Producto Bruto de un año

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La deuda del Tesoro Nacional ascendía ya al 104% del Producto Bruto a fines de 2020, cuando un año antes representaba el 90%, según datos oficiales. La deuda sigue creciendo en función del Producto a pesar del acuerdo alcanzado con los bonistas el año pasado, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Este deterioro se produce en especial por la caída del 10% que sufrió el PIB durante el año de la pandemia. A fines del 2015, la relación de deuda/PIB era inferior al 50%, lo cual refleja el deterioro de las políticas de endeudamiento de la Argentina, según analistas privados.

A pesar del canje acordado con los acreedores, durante 2020 -en pesos y en moneda extranjera-, la deuda pública nacional creció en US$ 12.517 millones. Subió US$ 323.065 millones registrados a fin de diciembre de 2019 a US$ 335.582 millones en diciembre 2020, según los datos de la Secretaría de Finanzas.

Si se incluye la deuda pendiente de reestructuración y cupón PBI, el aumento es de US$ 13.069 millones: de US$ 336.027 subió a US$ 349.096 millones, el 104,5% del PIB, que sufrió un fuerte retrocedo medido en dólares en los últimos dos años. Si se la compara con las reservas brutas del BCRA, la deuda en moneda extranjera subió del 556% al 645%. Y respecto de las exportaciones, aumentó del 314% al 395%, de acuerdo con esos datos.

Durante 2020 las erogaciones por intereses alcanzaron los US$ 8.043 millones, de los cuales 46% se realizó en moneda extranjera. Una parte de la mayor deuda pública se debe a que durante 2020 subió en US$ 3.267 millones el endeudamiento con los organismos financieros, como el BID y el Banco Mundial. De ese total, US$ 1.836 millones fueron con el FMI: de US$ 44.128 millones a US$ 45.965 millones.

Eso se debe a que la deuda con el Fondo está contraída en un activo del organismo (Derechos Especiales de Giro-DEG) que se actualiza diariamente con respecto a una cesta de monedas entre las que figuran el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. A fines de 2019 un DEG valía US$ 1,38 y al final de 2020 subió a US$ 1,44.