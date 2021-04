Nación, Provincia y Ciudad coincidieron en que "hay que tomar medidas" Nacionales 06 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad coincidieron hoy en que "la segunda ola es un hecho y que hay que tomar medidas concretas" con el propósito de "bajar el impacto" de casos de coronavirus. Así lo indicaron a NA fuentes de los tres distritos, luego de una reunión en Casa Rosada de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus pares de la Ciudad, Felipe Miguel, y de la Provincia, Carlos Bianco.

"La segunda ola es un hecho. El punto de acuerdo es que hay que tomar medidas para bajar el impacto de la segunda ola", resaltaron a Noticias Argentinas altas fuentes del Gobierno. El encuentro se desarrolló durante casi una hora y media en el despacho de Cafiero en Balcarce 50, donde también se encontraron la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el porteño, Fernán Quirós; y el viceministro bonaerense, Nicolás Kreplak.

Con el propósito de "definir medidas concretas" para "frenar el impacto de la segunda ola", los representantes de los tres distritos se volverán a reunir hoy, a las 14, en el despacho del Jefe de Gabinete. Fuentes de Casa Rosada precisaron a NA que en el encuentro "se pondrán sobre la mesa las medidas y propuestas que cada distrito está dispuesto a tomar y dónde creen que hay que ajustar", pero aclararon "todo será consensuado para actuar en conjunto".

Respecto de las posibles medidas que se debatirán hoy, fuentes con despacho en Balcarce 50 afirmaron que "se pondrá el foco en "la nocturnidad, el transporte público y actividades recreativas". "Nuestra prioridad es mantener la presencialidad de clases y sostener la industria y el comercio", resaltaron las mismas fuentes, y agregaron: "Está claro que nadie quiere que se deteriore la recuperación económica".

En esa línea, destacaron que "la clave serán los controles", y agregaron: "Lo de la nocturnidad puede funcionar como criterio, pero si no se hacen los controles no sirve". "El problema no es la escuela o las fábricas, son las reuniones sociales. En cuanto a los comercios y bares, hay que ver el tema de los horarios y controlar el aforo", describieron fuentes oficiales.