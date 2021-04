El Presidente continúa "estable y sin síntomas" Nacionales 06 de abril de 2021 Redacción Por Se confirmó que no tiene ninguna de las nuevas cepas.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández sigue "estable, sin síntomas y con una evolución favorable", en tanto que se confirmó que no padece ninguna de las cepas nuevas de Covid-19. El mandatario nacional "seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico".

"El cuadro clínico es leve. Las conductas infectológicas se consensuan diariamente con expertos en el tema", explicó la Unidad Médica Presidencial (UMP). En tanto, "se realizo un estudio de secuenciación de genoma completo de SARS-CoV-2 y el linaje identificado (B.1.1.1) no se corresponde con ninguna de las nuevas variantes que circulan y que generan preocupación".

"Se informará permanentemente, no solo la evolución clínica, sino las conductas terapéuticas que se adopten de acuerdo a la evolución de la enfermedad", agregó la UMP en un comunicado. El jefe de Estado contrajo coronavirus pese a haber completado previamente las dos dosis de la vacuna de origen ruso Sputnik V.

Al darse a conocer la noticia del resultado positivo del test de Covid-19, el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la Sputnik V, le deseó al mandatario argentino una "pronta recuperación" y explicó que la vacuna "tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones" de coronavirus. Eso significa que Fernández se encuentra, desafortunadamente, dentro del 8,4% de personas vacunadas que pueden igualmente contraer la enfermedad.

De todos modos, el Instituto Gamaleya aclaró que la vacuna tiene "100% de eficacia contra casos graves", es decir, que elimina la letalidad y reduce la enfermedad a cuadros leves o moderados. En ese marco, este lunes, Fernández se comunicó este lunes con Vladimir Putin y dijo que su par ruso está "comprometido" en "seguir avanzando en el suministro de la Sputnik V" para la Argentina. "Quiero agradecer a la Federación Rusa, y sobre todo al señor presidente Vladimir Putin, el llamado para interesarse por mi estado de salud", indicó Fernández, tras el contacto telefónico con el ruso.

En su cuenta de la red social Twitter, el jefe de Estado agregó: "También agradezco su compromiso de seguir avanzando en el suministro de Sputnik V para nuestra querida Argentina".



DIALOGO CON PUTIN

El presidente Alberto Fernández se comunicó ayer con Vladimir Putin y dijo que su par ruso está "comprometido" en "seguir avanzando en el suministro de la Sputnik V" para la Argentina. "Quiero agradecer a la Federación Rusa, y sobre todo al señor presidente Vladimir Putin, el llamado para interesarse por mi estado de salud", indicó Fernández, tras el contacto telefónico con el ruso.

En su cuenta de la red social Twitter, el jefe de Estado agregó: "También agradezco su compromiso de seguir avanzando en el suministro de Sputnik V para nuestra querida Argentina". Además, el mandatario nacional retuiteó un mensaje de la Cancillería rusa: "Putin deseó al Presidente argentino @alferdez una pronta recuperación durante la conversación telefónica. Las partes valoraron altamente el apoyo de #Rusia en la lucha contra el #COVID19 y expresaron el interés en mantener la cooperación estrecha".

Fernández mantuvo este mediodía desde la residencia de Olivos una comunicación telefónica con su par de la Federación Rusa, luego de que la noticia de su positivo de coronavirus se conociera a nivel mundial. Según se informó, Putin lo llamó por teléfono para conocer su estado de salud y ponerse a disposición.

En este sentido, el Presidente argentino se mostró muy agradecido con la Federación Rusa y destacó que se encuentra transitado la enfermedad de manera leve y sin síntomas por los efectos positivos de la vacuna Sputnik V desarrollada por el Instituto Gamaleya de ese país.

Fernández reiteró que los resultados de la "campaña de inmunización son excelentes y sin efectos adversos". Además, el Presidente volvió a solicitar la ayuda de su par de Rusia para garantizar el envío regular de vacunas hacia la Argentina, luego de que se firmara un contrato por una cantidad de dosis superior a la que hasta el momento llegó al país. Putin se comprometió a que el suministro de vacunas seguirá siendo el acordado.

Durante la comunicación, el ruso insistió con la invitación al presidente Fernández para ir a su país y señaló que además de lo sanitario es de su interés seguir profundizando la relación entre ambos países.