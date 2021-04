Jaguares también goleó a Peñarol

Con uno menos, también 5/4/2021(A Pleno Rugby) Con 14 por la expulsión de Frankie Gorrissen a los 37 del PT, Jaguares XV igual goleó a Peñarol y se impuso por 46 a 17. El tercera línea Juan Martín González marcó 2 tries y fue la gran figura del partido. La defensa, una de las claves del equipo argentino para sumar su quinta victoria

Con 14 por la expulsión de Frankie Gorrissen a los 37 del PT, Jaguares XV igual goleó a Peñarol y se impuso por 46 a 17 en la Superliga Americana de rugby. El tercera línea Juan Martín González marcó 2 tries y fue la gran figura del partido. La defensa, una de las claves del equipo argentino para sumar su quinta victoria.: Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Martín Cancelliere; Martín Elías y Felipe Ezcurra (cap); Joaquín Oviedo, Juan Martín González y Francisco Gorrissen; Rodrigo Fernández Criado y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Bautista Bernansconi y Federico Wegrzyn.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.Suplentes: Martín Vaca, Francisco Minervino, Joel Sclavi, Franco Molina, Lautaro Bavaro, Tomás Albornoz, Tomás Cubilla, Tomás Bernasconi.Baltazar Amaya; Federico Favaro, Felipe Arcos Pérez, Andrés Vilaseca y Nicolás Freitas; Martín Roger y Tomás Inciarte; Conrado Roura, Santiago Civetta y Manuel Ardao; Nahuel Milan y Eric Dosantos; Facundo Pomponio, Ezequiel Ramos y Meteo Perillo.Entrenador: Pablo Bouza.Suplentes: Juan Marcos Chamyan, Diego Arbelo, Matías Benítez, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Santiago Álvarez, Juan Manuel Alonso, Mateo Viñals.Tantos del primer tiempo: 10’ 19’ Penales de Elías (J), 16’ Penal de Roger (P), 13’ 22’ 34’ Goles de Elías por tries de M.Cancelliere, Castro y Zeiss (J), 29’ Gol de Roger por try de Dosantos (P)Expulsado: Fransisco Gorrissen (J). Resultado parcial: Jaguares XV 27 - 10 Peñarol.Tantos del segundo tiempo: 42’ Gol Elías por try de González (J), 55’ Try de S.Cancelliere (J), 61’ Gol de Albornoz por try de González, 79’ Gol de Roger por try de Freitas (P).nResultado final: Jaguares XV 46 - 17 Peñarol.Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago (Chile). Árbitro: Felipe Balbontín (Chile).