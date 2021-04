Para Otta, la ‘Crema’ va en el camino correcto Deportes 05 de abril de 2021 Redacción Por El DT de Atlético valoró lo actitudinal por encima de lo futbolístico. Tras el aburrido empate sin goles ante Defensores de Belgrano se mostró conforme a pesar de la gran falta de fútbol que hubo en la Crema, principalmente por el compromiso en defensa.

FOTO PRENSA ATLÉTICO SIN GANAR. / En cuatro presentaciones, la 'Crema' aún no pudo sumar de a tres. Y si bien ganó en solidez defensiva, no puede convertir...

Tras unos 90 minutos de poca acción en líneas generales y un choque entre dos equipos que no supieron lastimarse, el entrenador de Atlético de Rafaela, Walter Otta, dio sus sensaciones en la conferencia de prensa. La ‘Crema’ igualó sin goles ante Defensores de Belgrano en barrio Alberdi y más allá de los rendimientos individuales, lo cierto es que colectivamente generó poco, alcanzando así su tercer empate al hilo en cero, y aún no pudo ganar.

“De lo que he visto yo me parece que es el mejor partido que hemos jugado de lo que va del año”, aseguró el DT albiceleste que volvió a dirigir al equipo tras recomponerse de su problema cardíaco que lo tuvo alejado por casi un mes.

“Hemos sido superiores; esto se gana con goles y tenemos la mala suerte de no tener eficacia”, indicó, y analizó: “Sostenemos el arco en cero, de 4 partidos 3 que no nos hayan convertido es muy bueno. No sufrimos sobresaltos”.

La temporada 2021 de la Primera Nacional recién arranca y es un torneo largo, a lo cual, el hecho de no conseguir triunfos aún no se convierte en una desesperación, ya que sumó tres empates seguidos. Y el DT destacó: “El equipo hoy tiene una solidez que si la hubiésemos tenido el torneo anterior hoy estaríamos jugando en Primera”.

Le cuesta mucho generar situaciones claras de gol, y cuando las tiene no las aprovecha. “Hemos errado muchos, en San Telmo erramos dos muy claras, una muy clara con Dálmine, ahora también. De acertar un poquito de cara a la definición estaríamos mucho mejor posicionados en la tabla. Jugando como jugamos hoy (por el sábado) vamos a sacar muchos puntos, no tengo dudas”, señaló Otta.

En relación a esa cuenta pendiente que viene mostrando el equipo, el entrenador argumentó: “Nos falta meterla adentro, eso es lo que nos falta. Hicimos todo para ganarlo. El equipo se posicionó en campo rival, no sufrió nunca. Enfrente teníamos un rival de mucha experiencia, que defiende muy bien, que hizo muy bien su trabajo y que nos costó generarles situaciones de gol claras, pero las que tenés hay que meterlas. Ningún equipo en esta categoría, salvo Tigre el otro día, generó 6,7 situaciones de gol, el resto es 1-0, 2-1, es muy parejo”. Y añadió: “Tenemos que tratar de tener efectividad, con eso tendríamos muchos más puntos, sin tener un juego brillante. El equipo me gustó mucho desde lo actitudinal”.

También hizo un breve análisis de lo visto en los 90 minutos: “En el ST no recuerdo una llegada de ellos, los metimos en un arco. Intentamos por todos lados, creo que fue mucho mejor que el PT en cuanto a que ellos se dedicaron a defender, hay que definir, nos falta esa tranquilidad para meterla”.

A la hora de explicar el esquema que utilizó y el ingreso de Germán Lesman desde el arranque, el DT indicó: “Por el rendimiento que está teniendo Lesman, lo del otro día fue muy bueno, en la semana tuvo muy buenas prácticas, cuando jugás con esta clase de equipos, con dos centrales muy duros pensamos en meter dos 9 para que sostenga a esos dos centrales, eso iba a hacer retroceder a un 5 para no jugar mano a mano, por eso Molina tuvo el espacio que tuvo en el PT, se dio bien pero falta ese último paso para meterla, redondeó un buen partido”.

Por último, al ser consultado por las posibilidades que vienen teniendo los juveniles del club, Walter Otta señaló: “Es el recambio que el club está teniendo. Hoy los que están jugando tienen 16, 17 y 20. Es mucha responsabilidad para chicos que todavía no están preparados. El rodaje lo van a tener con el tiempo y los minutos que se vayan ganando”.