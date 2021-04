Sir Kun Agüero

(Especial para LA OPINION). - Solo un deporte cómo el fútbol puede generar algunos fenómenos excepcionales, que derrumben prejuicios y desafíen con fiereza, momentos de profundas desavenencias institucionales.

Por estos días se conoció la decisión de Sergio Agüero de no renovar el vínculo con Manchester City y cerrar así una página gloriosa, cuando finalice la actual temporada de la Premier League.

Este dato sin más indagaciones y frente a quien no tiene información específica, no justificaría el presuntuoso título de esta nota; sin embargo cuando buceamos en el caso Agüero, se abre un especie de Caja de Pandora, no por la incertidumbre de lo que allí podríamos encontrar, sino porque más allá de la historia de la mitología griega al respecto, aquí encontramos momentos irrepetibles de un jugador de fútbol nacido en nuestro país, que será llevado por los aficionados ingleses, a la categoría de celebridad.

Sí amigos, el yerno de Diego Maradona, ese pibe que correteaba en las calles de González Catán y que encontró su primer redil en Independiente de Avellaneda, será ordenado con título de nobleza por destacarse cómo pocos en su profesión, en este caso de futbolista extranjero y su huella será improbable que pueda ser superada.

Pocas historias pueden conectar tamaña incompatibilidad de factores y presentarla con la naturalidad con la que hoy, se revisa la campaña de un deportista, en una comunidad con relaciones sensibles hacia la nuestra, pero que, en el caso del Kun Agüero, han quedado subordinadas a una década de goles y gloria deportiva. Algo así como un milagro criollo.

El anuncio es oficial e irreversible.

Sergio Agüero dejará de ser futbolista de Manchester City cuando concluya la presente temporada europea. Sin embargo, resulta muy difícil de digerir. Tras más de una década con la casaca celeste, que el Kun haga las valijas sacude a los hinchas ciudadanos, que en el repaso destacan todos y cada uno de los logros del argentino.

Los fanáticos están en pausa desde que a las 16.31 del 29 de marzo el ídolo publicó una carta en sus redes sociales contando la novedad. “Llegará una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud y que encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo en el más alto nivel”, destacó con cierto misterio acerca de su futuro, que según algunas versiones estaría ligado a Barcelona y a Lionel Messi.

Entre lesiones, un contagio de covid-19 y la escasa consideración de Pep Guardiola, Agüero disputa la temporada con menos participación en toda la década. Por la Premier League solo disputó 311 minutos en ocho partidos (cuatro de titular), con un gol. En uno de los últimos cotejos, en el triunfo 2-0 ante Borussia Moenchengladbach, ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y tras el final una cámara captó su queja hacia un colaborador de Guardiola: “No me pasan la pelota”.

Sea como fuere, y tal como anunció el propio club en sus redes sociales, a mediados de año se vivirá algo muy emotivo para el City. Y está bien que eso ocurra. “Simplemente el mejor”, resumió la entidad de Manchester.

Sergio Agüero marcó una etapa en su paso por el City. Autor del gol más dramático de la historia de la Premier League (a Queens Park Rangers, en la temporada 2011/2012) y de la mayor cantidad de ha tricks anotados en esa competencia (12), el Kun dejó huella. No solo por su juego y sus conquistas sino por su simpatía, sólo criticada hace unos meses, cuando en una discusión zamarreó a una árbitra.

En total, con la camiseta citizen, Agüero conquistó cuatro Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga y tres Community Shield (Supercopa Inglesa). En los tres meses que le quedan puede sumar una nueva Premier League y alcanzar el objetivo más preciado: la Champions League, en la que el City enfrentará a Borussia Dortmund en los cuartos de final. Agüero suma 257 goles y 73 asistencias en 384 partidos oficiales.

Es, además, el extranjero con más tantos (181) en la Premier League, por delante del francés Thierry Henry (175). En 2017, en un 4-2 a Napoli, superó el récord de máximo goleador del City que Eric Brook mantuvo durante 78 años. Y en 2020 se convirtió en el hombre que más hat tricks anotó con la casaca celeste (12).

El club le hará una despedida en el último partido de la temporada en el Etihad Stadium, contra el Everton. En dicho compromiso el City espera contar con hinchas en las tribunas para que le rindan tributo al máximo goleador de su historia. En un comunicado adelantaron además que erigirán una estatua con su figura. Estará acompañado por el español David Silva y el belga Vincent Kompany, otros emblemas del equipo ciudadano.

¿Volverá a Independiente? Parece muy complicado. En las últimas horas trascendió que el Kun está en la mira de gigantes de Europa como Barcelona, PSG y Juventus. Será, sin dudas, una de las figuras clave del próximo mercado de pases.

Pero esa historia todavía no comenzó a escribirse, ésta en cambio, ya es parte de una épica que merece un párrafo aparte, cuando se recorran las interminables historias de jugadores nacidos en nuestro suelo y que terminaron derribando todos los muros, para conquistar lugares remotos y en algunos casos, hostiles.

Allá todavía se lo ve revolear la casaca celeste del City, ante un desenfreno a la sudamericana de sus hinchas, en la última jugada con un gol, que le devolvió a los Ciudadanos, el alma al cuerpo después 44 años….

Ya está en las hojas doradas…