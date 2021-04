Los resultados de la Primera B Deportes 05 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En la Primera B se disputó la fecha 2 del Apertura con un juego postergado por casos de COVID en Esmeralda: Atlético Esmeralda vs Deportivo Susana, el próximo martes se conocerá cuando se jugará.



ZONA NORTE: Sportivo Aureliense 2 (43m PT Ambra y 26m ST de penal Coria) – Sp. Roca 3 (18m PT Denis Caglieris, 30m PT y 15m ST Danilo Colombani), Ind. San Cristóbal 2 (12m PT Matías Caballero y 21m PT Ivo Simonatti) – Arg. Vila 0, Ind. Ataliva 2 (18m PT Piacenza y 14m ST Boidi) – Arg. Humberto 0, San Isidro 2 (39m PT Franco Walker y 15m ST Gabriel Toloza) – Tiro Federal 0, Moreno 1 (19m ST Mario Sosa) – Dep. Bella Italia 2 (31m ST y 33m ST Isaurralde).



ZONA SUR: Dep. Josefina 1 (12m ST Cena) – La Hidráulica (44m PT Ponce y 20m ST Eder Molina), Juv. Unida 2 (2m PT Nahuel Henzenn y 44m PT Eberhardt) – San Martín 2 (20m ST y 35m ST Germán Vannay), Sp. Santa Clara 1 (24m PT Finetti) – Zenón Pereyra 0, Def. de Frontera 0 – Sp. Libertad EC 4 (10m ST y 30m ST Pomba, 38m ST Fusta y 44m ST Torres).



La próxima fecha (3): ZONA NORTE: Dep. Bella Italia vs San Isidro, Tiro Federal vs Independiente Ataliva, Argentino de Humberto vs Independiente San Cristóbal, Argentino Vila vs Sportivo Aureliense, Sportivo Roca vs Belgrano de San Antonio. Libre: Moreno de Lehmann. ZONA SUR: Sp. Libertad EC vs Atlético Esmeralda, Dep. Susana vs Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra vs Juventud Unida, San Martín vs Dep. Josefina, La Hidráulica vs Atlético María Juana. Libre: Defensores de Frontera.