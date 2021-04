Sportivo igualó con Brown y Ben Hur sigue sin sumar

Por la fecha tres del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol Sportivo Norte visitó a Brown de San Vicente, encuentro que terminó igualado 1 a 1. Oscar Maldonado, a los 34m PT marcó para el ‘Negro’, mientras que José Núñez encontró la igualdad para el local, a los 25 del complemento. En esos primeros 45 Aroca le contuvo un penal al propio Maldonado, cuando igualaban 0 a 0.

Por otro lado, Ben Hur sigue sin poder despegar del fondo de la tabla, sigue sin poder ganar ni marcar tantos. Ayer cayó 1-0 ante Talleres en María Juana.

A continuación, todos los resultados:



Brown (SV) 1 vs Sportivo Norte 1



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 2-0



Goles: 34m PT Oscar Maldonado (SN) y 25m ST José Núñez (B). Incidencia: A los 25m PT Mario Aroca (B) le contuvo un penal a Maldonado (SN).



Talleres (MJ) 1 vs Ben Hur 0



Cancha: Talleres de María Juana.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 0-3



Gol: 38m PT Mauricio Riffle (T).



Florida Clucellas 0 vs Unión (S) 4



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Claudio González.

Reserva: 0-2



Goles: 4m PT Alexander Fernández (U), 39m PT Adrián Rodríguez (U), 31m ST Kevin Muñóz (U) y 39m ST Lucas Cristaldo (U).



Libertad 2 vs Bochazo 2



Estadio: Plácido Tita.

Árbitro: Sergio Romero.

Reserva: 2-1



Goles: 4m PT Martín Correa (L), 32m PT Agustín Costamagna (L), 36m PT y 46m PT, ambos de penal, Fernando Ceballos (B).

Incidencia: Expulsado: 35m ST Ismael Vélez (B).