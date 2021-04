Para dar pelea "porque todavía no hay equidad"

BUENOS AIRES, 5 (Télam). - La edición 2021 del Festival La Mujer y el Cine, que se llevará a cabo de forma totalmente virtual y gratuita entre el 8 y el 11 de abril próximos, renovará su compromiso con la promoción y el estímulo de las mujeres en el campo cinematográfico porque, según dijo a Télam su directora general, Annamaría Muchnik, “si hay lucha es porque hay desigualdad”.

Este año, y pese a la pandemia de coronavirus que fuerza a esquivar el ya tradicional encuentro presencial, el Festival presentará la Competencia Oficial de Cortometrajes Nacionales, con una selección de 36 películas y un jurado de notables.

Estarán encargadas de evaluar los filmes la actriz Cecilia Roth, la productora y miembro fundadora de “La Mujer y el Cine”, Lita Stantic; la Directora Artística del Festival de Mar del Plata, Cecilia Barrionuevo; la directora Andrea Testa y la actriz y directora -y también miembro de la Asociación- Victoria Carreras.

También se llevará a cabo la sección ‘Work in Progress’ (WIP), con seis películas en competencia, y la sección Panorama, que contará con la proyección de ocho producciones estrenadas durante 2020.

Toda la programación, así como los datos para presenciar -a través de Zoom- una serie de mesas redondas, estará disponible en la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar, del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

La directora de esta edición será Annamaría Muchnik, la recordada conductora de “Buenas tardes, muchos gusto”, hoy presidente de la Asociación “La Mujer y el Cine”, fundada hace 32 años por un grupo de mujeres de la cultura entre las que se encontraba nada menos que María Luisa Bemberg, única directora de cine de ficción en Argentina en ese momento.

Por aquel entonces, solo el 5 por ciento de la dirección de películas a nivel mundial estaba en manos de mujeres. Aunque en la actualidad esa realidad ha cambiado -se calcula que el 30 por ciento de los filmes nacionales tienen a una mujer como realizadora- “falta la igualdad”, explicó Muchnik en diálogo con esta agencia.



Télam: ¿Cuáles son las sensaciones al poder retomar el Festival luego de un 2020 tan complejo?



Annamaría Muchnik: Fácil no fue, básicamente porque esta vez hay que hacerlo online, cuando siempre se hizo presencial. Es un poco empezar de nuevo; con la base de todo lo hecho, pero es aprender algo que uno no sabe, que es poner en las redes todo un festival, un concurso de cortos, largos, WIP, mesas redondas. Las sensaciones son por un lado la inquietud de que salga todo bien como nosotras queremos, y por otro lado que el público se enganche.



T: ¿Cómo fue la decisión de llevarlo a la virtualidad?



AM: La realidad nos pasó por encima. El hecho de llenar un cine, de hacer reuniones con mucha gente, sabíamos que ya no iba a poder ser.

Costó, porque presencial es otra cosa: tenés a la gente, a las chicas, a las jóvenes realizadoras, cada vez que hay una proyección van los equipos de las películas, las familias. Una cosa de calidez y de contacto físico que con nada se llena.



T: Sí se gana la posibilidad de un alcance muchísimo más importante gracias al streaming.



AM: Eso no queda la menor duda. Incluso muchas chicas de las provincias nos decían eso, que ahora van a poder ver el festival. Realmente va a estar al alcance de todo el mundo, puede verlo más gente. Lo que se pierde es ese contacto de persona a persona que siempre es invalorable, porque que te estrenen una película en un festival de cine es todo un acontecimiento, sobre todo para realizadoras jóvenes que recién empiezan.



T: ¿Con qué se va a encontrar el público este año?



AM: Llegaron para el concurso de cortos 136 películas, entre las cuales un comité de preselección eligió 36, que son las que van a competir y se van a ganar los premios definidos por un jurado muy importante. Hay una sección WIP, que llegaron 19 películas, que son largos que necesitan todavía de un empujón para ser terminadas, y de ahí se seleccionaron seis. Después vamos a dar una serie de largometrajes de Argentina del año pasado, por supuesto siempre dirigidas por mujeres.



T: ¿Qué otros criterios tenían que cumplir los trabajos inscriptos?



AM: Ningún otro. El tema lo ponen las chicas. La condición para inscribirse es darle la posibilidad a las realizadoras de que presenten en un festival propio sus películas. No nos olvidemos que tenemos 30 por ciento de mujeres contra 70 de hombres como directores en el país. Cuando esto se equipare, cuando seamos cincuenta y cincuenta, volvemos a hablar.



T: La Asociación “La Mujer y el Cine” lleva más de tres décadas de trabajo. ¿Cuánto se ha avanzado y qué falta para que se pueda dar esa elusiva equidad?



AM: Falta la equidad, la igualdad. Falta que las mujeres accedan a más posibilidades de estar en los equipos de trabajo, porque no hablamos solamente de las directoras sino también de las técnicas, de todo lo que hay detrás de una cámara. Los trabajos técnicos de una producción suelen estar casi totalmente copados por varones. En el resto de los rubros que no son la dirección es el mismo porcentaje, 30-70, a veces más bajo. Es así en todo el mundo, los porcentajes variarán en algunos puntitos, pero esta es una sociedad machista y ¿por qué no iba a ser también en el cine, no?



T: ¿Qué influencia tuvieron en el ámbito del cine las luchas de las mujeres que tan visibles se volvieron en los últimos años?



AM: Si hay lucha es porque hay desigualdad. Si hay pelea es porque todavía no se llegó a una equidad. Hay muchas mujeres en las escuelas de cine que se reciben pero esto no se manifiesta en la posibilidad de filmar. La estamos peleando en mucho ámbitos de la cultura, hay movimientos de mujeres en todos lados. Las mujeres nos movemos mucho, y porque nos movemos mucho estamos consiguiendo, muy de a poco, algunas conquistas que cuestan.