Sain podrá regresar al MPA Locales 05 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La disposición fue oficializada el pasado 31 de marzo a través una notificación rubricada por la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Legal y Técnica del MPA. En el documento se hace mención a las investigaciones que se llevan adelante en la Legislatura santafesina a partir de denuncias presentadas por los diputados opositores Pablo Farías y Joaquín Blanco. La principal disputa y debate está centrada en la incompatibilidad entre el cargo de ministro de Seguridad, recientemente dejado y la función en el MPA al que solicitó incorporarse.

Según lo publicado por el portal web de LT 10, veintisiete diputados provinciales le solicitaron por una nota formal al fiscal general, Jorge Baclini, que no permita la reincorporación de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones del MPA. El planteo central es la incompatibilidad entre el cargo que ejerció como ministro y el de director de Organismo de Investigaciones del MPA. Además, advierten que hay un expediente iniciado por la Comisión de Juicio Político a raíz de la presentación de dos ciudadanos. En contraposición, el gobernador Omar Perotti había declarado que “hay muchos ex funcionarios que volvieron a sus puestos en el Estado y muchos ex funcionarios que luego pasaron al Poder Judicial. Creo que hay que aplicar un regla similar”, dejando en claro su postura al respecto.