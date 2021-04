El Concejo tratará en la próxima sesión un proyecto sobre la ZEC Locales 05 de abril de 2021 Redacción Por Se trata de una iniciativa para extender el saldo negativo en la zona de estacionamiento controlado, que fue presentado por el bloque de concejales de Cambiemos y se votaría en la sesión del próximo jueves.

FOTO ARCHIVO LEONARDO VIOTTI. El concejal se refirió sobre el tema.

La última semana y con motivo del feriado por semana santa no hubo sesión ordinaria del Concejo pero si reunión de comisión, en donde los ediles dieron despacho a una Minuta de Comunicación presentada por el bloque de Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente se evalúe la posibilidad de extender el saldo negativo de la ZEC a un valor equivalente a tres horas de estacionamiento medido.

Al ser consultado por este tema, el concejal Leonardo Viotti explicó que “el proyecto de nuestro bloque es para que el saldo negativo de la ZEC pueda ser del valor de 3 horas de estacionamiento, antes de que te realicen el emplazamiento o multa. Hay que tener en cuenta que este es un reclamo recurrente por parte de los usuarios de la ZEC”.

El artículo 10 de la Ordenanza N° 4695, admite permanecer estacionado en la ZEC 10 minutos después de la finalización del estacionamiento adquirido, posterior a dicho lapso, el sistema genera la infracción por falta de pago.

El recurrente reclamo de muchos usuarios de la ZEC, es que no se contempla un tiempo acorde en el caso de no contar con saldo suficiente ante la demora imprevista, incluso ante el circunstancial olvido de realizar la recarga, lo que generala realización de actas de infracción, argumenta el proyecto de M.C.



ACTUALIZACION DE MONTOS

DE CONTRATACION Y COMPRAS

Viotti también hizo referencia a otro de los proyectos que serán votados en la próxima sesión: “Hemos consensuado darle despacho al proyecto de actualización de los valores de los montos de contrataciones y compras, tabla que no se modifica desde el año 2015 y que el oficialismo viene solicitando realizar desde hace dos años, y que hasta ahora había sido rechazo por la oposición en reiteradas ocasiones”. “Entendiendo que los valores han quedado atrasados y que además pretendemos ir saliendo de las declaraciones de las tres emergencia vigentes (económica, salud y seguridad), es que estamos de acuerdo en aumentar dichos valores, aunque todavía no sabemos en qué porcentaje exactamente, ya que el Departamento Ejecutivo Municipal propone un 150%”, concluyó.