Preocupa lo que pueda llegar a pasar después de Semana Santa Locales 05 de abril de 2021 Redacción Por La titular de la cartera sanitaria de la provincia, Sonia Martorano alertó que las variantes de covid confirmadas en distintos puntos de Santa Fe "son mucho más contagiosas, y tienen más morbilidad y mortalidad". En ese sentido, reiteró la necesidad de "evitar la socialización innecesaria". Preocupan los resultados que podrían dejar los viajes por Semana Santa.

Ante el incremento de los casos de coronavirus en todo en el país y la confirmación de contagios con las variantes de Manaos y Reino Unido en la provincia de Santa Fe, las autoridades del Ministerio de Salud reiteraron la necesidad de aplicar los cuidados sanitarios, destacaron las consecuencias de dichas variantes y reconocieron la preocupación por los resultados que puede dejar el turismo por Semana Santa.

En diálogo con el programa Algo que Decir que se emite todos los domingos por Aire de Santa Fe, la titular de la cartera sanitaria provincia, Sonia Martorano adelantó que, de concretarse nuevas restricciones en Santa Fe, será anunciado oportunamente por el gobernador Omar Perotti. Al respecto, sostuvo que en las próximas horas, -ver Pag. 7- el mandatario provincial comenzará una ronda de diálogos con intendentes y presidentes comunales del territorio santafesino. “Eso va a depender de las decisiones que tome el gobernador Omar Perotti. Para eso se va a reunir con intendentes y presidentes comunales”, confirmó la funcionaria. Sobre las identificaciones de las variantes de Manaos y Reino Unido, la ministra admitió que “ya lo sabíamos pero teníamos que confirmarlo”. “Vamos a estar dando señales de alerta a la población. Hay que evitar la socialización que no sea necesaria. No es momento de viajes de egresados, por ejemplo”, indicó Martorano quien destacó que “nosotros propiciamos el turismo de cercanía. En Santa Fe tenemos muchos lugares lindos donde nos podemos movilizar y nos genera confianza y seguridad”.

Asimismo, la titular de Salud de la provincia reiteró que las reuniones sociales no deben ser de más de 10 personas, optar por reunirse el aire libre y sostener hábitos como el uso de barbijos, de alcohol en gel y mantener la distancia con las demás personas. “Preocupa lo que pueda pasar después de Semana Santa”, reconoció Martorano quien lamentó que “en algunos lugares vemos que se relajan las medidas, y estamos en un momento absolutamente complicado y de inicio de una segunda ola”. Al ser consultada sobre la situación de los equipos y de la infraestructura médica y sanitaria de Santa Fe, la ministra precisó que “aumentan los casos y las consultas pero no tenemos aumento de la ocupación de camas”. De todos modos, advirtió que “vamos viendo elementos que nos llaman la atención. Las nuevas variantes son mucho más contagiosas, y tienen más morbilidad y mortalidad”. En cuanto a la efectividad del plan de vacunación, Martorano explicó que “en este nivel de vacunación, con una vacuna que se desarrolló mundialmente en tiempo récord y que no vamos a llegar a dar la inmunidad de rebaño, el objetivo es disminuir la mortalidad y las formas graves, es decir, disminuir la tasa de internación”. Sin embargo, además de resaltar que esta semana llegarán a la provincia más vacunas, la ministra de Salud resaltó que “el equipo de salud está al máximo, está al límite”.