"No debe quedar ningún adulto mayor de 80 o 90 años sin vacunar"

Lo dijo el gobernador Omar Perotti este domingo, quien junto a los ministros Martorano y Corach, mantuvieron un encuentro virtual con intendentes y presidentes comunales.

FOTO COMUNICACION SOCIAL VIDEOCONFERENCIA. Corach y Perotti dialogaron de manera virtual con Castellano y Galantti.

El intendente Luis Castellano y la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, participaron del encuentro que mantuvo el gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Salud Sonia Martorano, y de Gestión Pública, Marcos Corach. El objetivo fue analizar la situación en el territorio provincial y coordinar acciones de prevención.

Durante la videoconferencia también dialogaron acerca de las nuevas cepas que circulan en el territorio provincial y la llegada de más vacunas en los próximos días.

Al respecto, el Gobernador alertó que “no debe quedar ningún adulto mayor de 80 o 90 años sin vacunar”, aclarando que a aquellos que tengan la voluntad de hacerlo y no hayan podido ser vacunados, se los debe salir a buscar para que puedan recibir su dosis.

Por otro lado, aseguró que ya fueron vacunados con dos dosis en el territorio provincial, el personal de salud en su totalidad, comprendiendo a profesionales médicos, enfermeros, auxiliares, choferes y administrativos que se desempeñen tanto en el ámbito de la salud pública como privada.

Perotti comentó que los geriátricos y lugares donde residen personas con discapacidades, también ya fueron visitados para que se les aplique la vacuna contra Covid-19.

Además, durante el encuentro, las autoridades de la provincia les solicitaron a los jefes territoriales multiplicar los esfuerzos de prevención y redoblar el compromiso y la responsabilidad frente a la segunda ola del virus, para evitar la posibilidad de volver a las restricciones y tener que tomar medidas drásticas. No obstante, también se dialogó acerca de las nuevas cepas que circulan en el territorio provincial y la llegada de más vacunas en los próximos días. Participaron alrededor de 250 intendentes y presidentes comunales, entre ellos el rosarino Pablo Javkin.

Cabe destacar que tanto en Rosario como en Funes se detectaron las variantes de coronavirus con mayor poder de contagio. En Rosario la detectada fue la cepa de Nueva York, mientras que en Funes se registró la de Manaos.

La persona que se infectó en Rosario con la cepa de Nueva York (que tiene en vilo a Chile, entre los países más cercanos) tiene antecedentes de viaje. En cambio, no estuvo en el exterior el paciente con domicilio en Funes en quien fue detectada la variante brasileña. Entre los funcionarios y los médicos el alerta se elevó aún más por el fallecimiento de la mujer de Rafaela en quien había sido detectada la llamada cepa de Manaos. La paciente, de 66 años, presentó una mala evolución en forma muy rápida.