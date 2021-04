Se define si De Vido va o no preso Nacionales 05 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Justicia definirá esta semana si el condenado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión va a la cárcel por la tragedia ferroviaria de Once o aplica una nueva doctrina marcada por una reciente reforma de una comisión legislativa y se aguarda a que falle la Corte Suprema de Justicia.

Será un fallo que establezca cuando un condenado empieza a cumplir la pena desde que una comisión legislativa, no el Congreso en su totalidad, fijó que es cuando se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

La praxis judicial establecía que cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba en una condena el recurso extraordinario del imputado para ir a la Corte, los jueces ya ordenaban la detención: pasó en aquellos condenados por el primer juicio de la tragedia ferroviaria de Once, con los de la tragedia de República Cromañón y tantos otros casos. Ello pese a que al condenado le quedaba la posibilidad de ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia porque dicho trámite no tiene efecto suspensivo sobre el cumplimiento de la pena.

Pero la actualidad pinta distinto, ya que la Comisión Bicameral de seguimiento del Código Procesal, con mayoría oficialista, estableció que la ejecución de la condena debe ser cuando falle la Corte Suprema de Justicia.