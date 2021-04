"Los contagios no son en los lugares de trabajo o actividades con protocolos" Nacionales 05 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó anoche que "las fuentes de contagio" de coronavirus "no son en los lugares de trabajo o actividades con protocolos", y precisó que "hasta ahora no tenemos una fuerte circulación" de las nuevas cepas. "Lo que estamos viendo es que las fuentes de contagio no son en los lugares de trabajo o actividades con protocolos. El objetivo más grande es sostener todas las actividades, incluso las de esparcimiento con protocolos. Los contagios ahora son en otros ámbitos", resaltó Vizzotti.

En declaraciones radiales, la ministra de Salud indicó que "no se registra" en la Argentina la variante sudafricana del coronavirus. "Tenemos identificadas en el país las variantes de Reino Unido y Manaos, todavía no tenemos la de Sudáfrica. La mayoría es porque han tenido contacto con viajeros", explicó.

Además, la ministra de Salud indicó que el presidente Alberto Fernández está "en buen estado de salud", y precisó que estada tarde mantuvo un contacto virtual con el jefe de Estado y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para seguir monitoreando la situación epidemiológica.

Respecto al plan de vacunación, subrayó: "Entre el 29 de marzo y mañana se están distribuyendo un millón y medio del componente uno de Sputnik V. Es un número importante de dosis para ir vacunando a los mayores de 60".

"Estamos trabajando para realizar otro vuelo a Moscú en la semana. En el momento que tienen disponibilidad de dosis, nosotros mandamos el avión para traerlas", relató.

En esa línea, resaltó que el Ejecutivo nacional está "trabajando para traer los dos millones de dosis de Sinopharm que están pendientes", y amplió: "Estamos trabajando muy fuerte con el embajador de Argentina en China".

"Nosotros sabemos que estamos empezando esta nueva etapa con un sistema de salud fortalecido. Tenemos más del 90 por ciento del personal de salud vacunado con una dosis y el 60, con dos dosis", indicó.

En ese marco, la funcionaria nacional aseguró que el Gobierno busca "redoblar los esfuerzos para el cuidado individual", con el objetivo de "poder dar tiempo a la vacunación".

Por último, reveló que se reunió con el embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, y concluyó: "Cuba tiene cinco desarrollos. Son vacunas candidatas que están en fase de investigación".