Rafaela, con la quinta cita del Córdoba Pista

PRENSA CORDOBA PISTA CRISTIAN VAIRA. El piloto local deberá recuperar tras ser penalizado.

Con un excelente parque de 124 máquinas, el Córdoba Pista se presenta este fin de semana en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo local, para dar lugar a la quinta fecha de su calendario.

Se trata de la segunda visita en su historial de la categoría al escenario del Club Atlético de Rafaela, que ya sirvió de marco a una competencia de la referida especialidad en el año 2019.

Luego de las pruebas comunitarias que se llevaron a cabo el día viernes en el trazado de 3.050 metros de cuerda, ayer se realizaron las pruebas de clasificación de cinco de las seis divisionales.

En tanto la Fórmula Renault Plus disputó su primera final con una definición apasionante, en favor de Francisco Calo, que superó por solamente una milésima a Maximiliano Risso cuando los recibió la cuadriculada.

Los resultados oficiales son los que proporcionamos en el siguiente informe:

TC Pista 4000 (20 participantes): 1° Sebastián Grosso (Chevrolet), en 1m18s701, a un promedio de 139,515 Km/h; 2° Juan Manuel Martínez (Ford) a 120 milésimas; 3° Elian Soave (Chevrolet) a 166; 4° Juan Pablo Bianco (Chevrolet) a 681; 5° Gastón Forchieri (Ford) a 845 y 6° Guillermo Saby (Chevrolet) a 995.

Turismo Clase 2 (28 participantes): 1° Matías Depetris, en 1m21s226, a un promedio de 135,178 Km/h; 2° Juan Gianre a 117 milésimas; 3° Mauricio Márquez a 286; 4° Ezequiel Bosio a 344; 5° Nicolás Herrera a 356; 6° Gastón Giordano a 379... 23° Cristian Vaira a 439 (fue recargado por MP con 15 puestos).

Uno Competizione (21 participantes): 1° Pedro Fernández, en 1m24s266, a un promedio de 130,301 Km/h; 2° Mauro Cravero a 668 milésimas; 3° Hernán Ochetti a 746; 4° Ignacio Bello a 813; 5° Giancarlo Beltramo a 960 y 6° Renzo Gutiérrez a 1s074.

TC 4000 (17 participantes): 1° Luis Catelli (Torino), en 1m15s177, a un promedio de 146,055 Km/h; 2° Alejo Cravero (Chevrolet) a 253 milésimas; 3° Pedro Lange (Ford) a 864; 4° Diego Aichino (Chevrolet) a 1s066; 5° Federico Terrier (Torino) a 1s083 y 6° Luis Gastaldi (Dodge) a 1s098.

Clase 1 (21 participantes): 1° Leonardo Riberi, en 1m27s021, a un promedio de 126,176 Km/h; 2° Cristian Lovecchio a 853 milésimas; 3° Ariel Pavón a 1s008; 4° Joaquín Hongn a 1s119; 5° Agustín Martín a 1s149 y 6° Fabio Ibarborbe a 1s170.

Fórmula Renault Plus (17 participantes - final - 10 vueltas): 1° Francisco Calo; 2° Maximiliano Risso a 1 milésima; 3° Ramiro Zago a 2s369; 4° Alan Buchholz a 3s526; 5° Nicolás Milkevich a 4s743; 6° Brian Massa a 11s020; 7° Joaquín Ricciotti a 11s359; 8° Mateo Carrera a 13s442; 9° Francisco Lange a 16s571 y 10° Benjamín Host a 16s574.



CRONOGRAMA OFICIAL

Hoy se completará la actividad de la quinta fecha del Córdoba Pista en esta ciudad, de acuerdo con el siguiente cronograma: a las 08:00 Himno Nacional Argentino; de 08:25 a 08:35 y de 08:40 a 08:50 clasificación Clase 1; a las 09:00 primera serie Clase 2 (6 vueltas); a las 09:25 segunda serie Clase 2 (6 vueltas); a las 09:50 tercera serie Clase 2 (6 vueltas); a las 10:15 primera serie TC Pista 4000 (6 vueltas); a las 10:40 segunda serie TC Pista 4000 (6 vueltas); a las 11:05 primera serie Uno Competizione (6 vueltas); a las 11:25 segunda serie Uno Competizione (6 vueltas); a las 11:55 primera serie Clase 1 (6 vueltas); a las 12:20 segunda serie Clase 1 (6 vueltas); a las 12:45 primera serie TC 4000 (6 vueltas); a las 13:10 segunda serie TC 4000 (6 vueltas); a las 14:00 segunda final Fórmula Renault Plus (18 vueltas ó 30 minutos); a las 14:45 final Clase 2 (15 vueltas ó 25 minutos); a las 15:20 final TC Pista 4000 (14 vueltas ó 25 minutos); a las 15:55 final Clase 1 (14 vueltas ó 25 minutos); a las 16:30 final Uno Competizione (15 vueltas ó 25 minutos) y a las 17:05 final TC 4000 (15 vueltas ó 25 minutos).