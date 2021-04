Sorprendente pole de Jorge Martín Deportes 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MOTOGP JORGE MARTIN. El español fue el más veloz con la Ducati en MotoGP.

Jorge Martín (Pramac Racing) nunca olvidará el 3 de abril de 2021. Así lo confesó el propio piloto en el Circuito Internacional de Losail tras lograr una histórica pole en el Gran Premio de Doha.

El español venía avisando a lo largo de los últimos días, pero ayer fue un paso más allá al cosechar el mejor registro en en su segunda cita en la categoría reina tras imponerse en una batalla contrarreloj con pilotos muy experimentados.

Martín estableció 1m53s106 con el que batió por 157 milésimas a su compañero de equipo, Johann Zarco y por 4 milésimas más a un Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) que sigue en estado de gracia tras su excelente victoria del domingo pasado en el mismo escenario.

Las estadísticas vinculadas a Martín, al margen de ensalzar su figura, ponen de manifiesto la enorme competitividad que impera en la clase reina, donde no se encadenaban siete "polemans" distintos desde el período 2002/2003.

Además, para ver a dos nuevos autores de los mejores tiempos clasificatorios, como Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) y el propio Martín. De hecho, tan solo se encuentran dos precedentes de pilotos que sellaron su primera 'pole' en su segundo Gran Premio: Casey Stoner (2006) y Marc Márquez (2013).

El único capaz de hacerlo en la primera carrera fue Jorge Lorenzo en 2008, también en Losail.

La gloria le llegó a Martín, campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2014 y del Mundial de Moto3 en 2018, después de una Q2 extremadamente reñida en la que ya empezó a dejar su sello a falta de 10 minutos para el final de la sesión. Muy pronto, quizá, para salvaguardar el factor sorpresa, pero, al mismo tiempo, una buena muestra de que contaba con un gran ritmo para dar la campanada en un circuito que ya tiene muy claro tras su intenso rodaje desde el Shakedown y en el Test Oficial de Qatar.

Compartirán la segunda fila Jack Miller (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) y Francesco Bagnaia (Ducati); mientras que partirán desde la tercera Aleix Espargaró (Aprilia), Alex Rins y Joan Mir (ambos con Suzuki).

Clasificación: 1° Jorge Martín (Ducati), en 1m53s106; 2° Johann Zarco (Ducati) a 157 milésimas; 3° Maverick Viñales (Yamaha) a 161; 4° Jack Miller (Ducati) a 197; 5° Fabio Quartararo (Yamaha) a 363; 6° Francesco Bagnaia (Ducati) a 548; 7° Aleix Espargaró (Aprilia) a 599; 8° Alex Rins (Suzuki) a 639; 9° Joan Mir (Suzuki) a 679; 10° Franco Morbidelli (Yamaha) a 688; 11° Stefan Bradl (Honda) a 1s118 y 12° Miguel Oliveira (KTM) a 1s990.



EL CRONOGRAMA

Los horarios (de nuestro país) para este domingo son los siguientes: de 08:40 a 09:00 Warm Up Moto3; de 09:10 a 09:30 Warm Up Moto2; de 09:40 a 10:00 Warm Up MotoGP; a las 11:00 Carrera Moto3; a las 12:20 Carrera Moto2 y a las 14:00 Carrera MotoGP.