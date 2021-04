Boca le ganó a Defensa y encontró paz Deportes 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Boca logró un poco de paz tras una semana convulsionada al ganar por primera vez en el año en la Bombonera, donde se impuso ayer por 2 a 1 sobre Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Walter Bou, un paso adelantado, abrió el marcador para la visita, a los 7 minutos del primer tiempo. Más tarde, a los 18, Carlos Tevez, igualó el partido en una jugada afortunada, a la salida de un tiro de esquina. Ya en el segundo tiempo, Tevez habilitó con un preciso pase al recién ingresado Mauro Zárate, quien aprovechó un rebote que el arquero Ezequiel Unsain dejó a su remate previo y dio vuelta el resultado, a los 19 minutos.



POBRE EMPATE DE RIVER

River Plate volvió a carecer de ideas ofensivas y no pasó del empate 0-0 en su visita a Arsenal de Sarandí, por la octava fecha de la zona A. El partido se jugó anoche en el estadio Julio Grondona, de Sarandí; contó con arbitraje de Patricio Loustau y significó el segundo 0-0 consecutivo para River: la fecha pasada fue con Racing.

Arsenal, que es con Newell's Old Boys uno de los equipos que todavía no ganaron, cosechó un punto importante ante uno de los candidatos y fortaleció la confianza de su DT, Sergio Rondina, que venía siendo cuestionado. Con el empate, River alcanzó los 12 puntos y se sumó al grupo de escoltas (Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing). El líder de la zona es Colón, invicto y con 19 unidades.



TALLERES DE LOCAL

Talleres de Córdoba pegó en los momentos justos y supo aguantar el resultado con un hombre menos para vencer a Independiente por 3 a 1, en el estadio "Mario Kempes" por la Zona B. El equipo cordobés se adelantó primero en el marcador con los goles de Carlos Auzqui, a los 44 minutos y Franco Fragapane, a los 45, ambos en el primer tiempo. En el complemento el "rojo" descontó a través de Sebastián Palacios, a los 28, pero a los 45 el colombiano Diego Valoyes, de penal, estiró diferencias. La "T" terminó con diez hombres por la expulsión del lateral rafaelino Angelo Martino, a los 24 minutos de la segunda mitad.



VICTORIA TUCUMANA

Pese a jugar en inferioridad numérica durante más de una hora, Atlético Tucumán se impuso finalmente a Sarmiento de Junín por 2 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Eva Perón", por la zona B. Marcelo Herrera, a los 12 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para el "Kiwi", en tanto que Javier Toledo, a los 32 y 43 del complemento, lo dio vuelta para el "Decano". La visita terminó con diez jugadores por la temprana expulsión de Guillermo Acosta, a los 28 de la etapa inicial.



TRIUNFO GRANATE

Lanús hizo prevalecer su experiencia y tuvo más efectividad, para superar a un diezmado Gimnasia y Esgrima La Plata por 4 a 2, por la octava fecha de la Zona B. El conjunto "granate" se fue en ventaja en el primer tiempo con los goles de Facundo Pérez, a los 15 y 33, y el "lobo" descontó a través de Lucas Licht, a los 21. En el complemento Lanús amplió diferencias mediante un gol de Matías Esquivel, a los 40 segundos y Pedro De la Vega, a los 35, pero a los 37, otra vez Licht marcó para el local.

Con este resultado Lanús alcanzó a Vélez en la punta de la Zona B, con 16 puntos.