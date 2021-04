Barracas superó a Almagro Deportes 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En el otro partido que se jugó ayer por la Zona B de la Primera Nacional, Barracas Central se impuso a Almagro por 2 a 1 de local, con goles de Cabrera y Collito, de penal, mientras que Servetto descontó para el perdedor.

Hoy jugarán: a las 14.45 Tristán Suárez vs. Ferro (TV), Rodrigo Rivero; 15.30 Instituto vs. Güemes de Santiago del Estero, Pablo Dóvalo; Brown de Adrogué vs. Villa Dálmine, Jorge Broggi; 16 Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. San Telmo, Luis Lobo Medina; 16.45 San Martín de San Juan vs. All Boys (TV), Fabricio Llobet; 17 Gimnasia de Jujuy vs. Dep. Morón, Guillermo González.

En la Zona A, estos fueron los resultados de ayer: Estudiantes de Buenos Aires 2 (S. González y L. Díaz) - Dep. Riestra 1 (W. Acuña); Tigre 1 (P. Magnín -p-) Estudiantes de Río Cuarto 0; Agropecuario de Carlos Casares 1 (B. Blando -p-) - Dep. Maipú de Mendoza 1 (Viguet); Mitre 1 (M. Moisés) - Belgrano 0.

Este domingo jugarán: 14.30 Atlanta vs. San Martín de Tucumán (TV), Ramiro López; y 18.50 Quilmes vs. Temperley (TV), Pablo Giménez.