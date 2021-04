Atlético 0 - Defensores 0 Deportes 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Estadio: Monumental.

Arbitro: Mario Ejarque. Asistente 1: Mariano Rossetti. Asistente 2: Nelson Leiva. Cuarto Árbitro: Juan Robledo.



Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Brian Calderara; Ayrton Portillo (78' Guillermo Funes), Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina (78' Alex Luna); Juan Cruz Esquivel (72' Darío Rostagno), Claudio Bieler y Germán Lesman (67' Diego Meza). Sup: Nahuel Pezzini, Tomás Baroni, Roque Ramirez, Federico Recalde y Enzo Avaro. DT: Walter Otta.

Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Nicolás Alvarez (61' Máximo Levi), Luciano Goux, Emiliano Mayola y Mauricio Campolongo; Marcos Rivadero, Matías García (65' Juan M. Sosa), Alejandro Lugones (82' Elías Borrego) y Alejandro Martinez (82' Gonzalo Torres); Iván Sandoval y Luis López (65' Nahuel Piethe). Sup: Guido Ferrara, Alejandro Vallejos, Ramiro Rumbolo y Gonzalo Aquilino. DT: Gastón Esmerado.



No hubo goles.

Amonestados: Calderara y Rostagno (AR); Alvarez, Campolongo y Sandoval (DB).