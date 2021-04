Monti preside la Federación de Básquet Deportes 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA FEDERACION NUEVAS AUTORIDADES. Fueron elegidas en la Asamblea realizada en Santa Fe.

Roberto Monti es el nuevo presidente de la Federación Santafesina. La Asamblea se realizó en la mañana del sábado en Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Acompañarán a Roberto Monti como vicepresidentes Daniel Gianoglio y Natalia Ottaviani, la secretaria será Sol Nieto y prosecretario Cristian Chantiri.

La lista se completa con el tesorero Eduardo Mafioli, los vocales titulares Luis Silvano (actual presidente de la ARB), Juan Manuel Costamagna, Walter Zapata y los vocales suplentes José Berta, Alejandro Buseghín. Los síndicos son Antonio Zianni y Mario Bianchi. El tribunal lo integrarán Néstor Martínez, Carlos Zavala y Diego Enrico.



VOLVIO A CAER EN EL FEDERAL

En la noche del viernes, Libertad de Sunchales fue derrotado por 74 a 67 en manos de Club Bell, en la localidad cordobesa de Bell Ville. El partido correspondió a la 7ma fecha de la División Centro del Torneo Federal de básquet. Facundo Breques finalizó como goleador aurinegro con 19 unidades. El equipo que conduce Nicolás Schierano continúa sin poder ganar en lo que va del certamen.

Otros resultados: Sport Club Cañadense 87 vs. Sportivo Suardi 80; 9 de Julio de Morteros 75 vs. Náutico Sportivo Avellaneda 69; 9 de Julio de Río Tercero 90 vs. Comuna de Timbúes 86; Independiente (O) 75 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 78.