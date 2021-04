Primera B: el duelo de Ataliva y Humberto Deportes 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Se disputará esta tarde la segunda fecha del torneo de Primera B, que en la Zona Sur tendrá un encuentro postergado. Cerca del fin de semana, Atlético Esmeralda informó que jugadores que comparten planteles de divisiones inferiores y superiores, fueron aislados por prevención. Por tal motivo y de acuerdo a lo que establece el Reglamento se resolvió suspender los encuentros que dicho club debía jugar este fin de semana, a saber: Sportivo Santa Clara vs. Atlético Esmeralda en Inferiores y Atlético Esmeralda vs. Deportivo Susana en divisiones superiores (Primera y Reserva).

Por lo demás, uno de los tradicionales enfrentamientos se dará en la Zona Norte entre Independiente de Ataliva y Argentino de Humberto.

Este es el detalle de las designaciones: Zona Norte, Sp. Aureliense vs. Sp. Roca, Mauro Cardozo ( Colman E. – Kestler A.); Independiente de San Cristóbal vs. Argentino de Vila, Franco Ceballos ( Bauer M. – Barreto L.); Independiente de Ataliva vs. Argentino de Humberto, Agustín Rossi ( Retamoso F. – Luna M.); San Isidro de Egusquiza vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Silvio Ruiz ( Vigistain G. – Menelli I.) y Moreno de Lehmann vs. Dep. Bella Italia, Sebastián Garetto (Isasa A. – Costamagna N.).

Zona Sur: Dep. Josefina vs. La Hidráulica de Frontera, José Dominguez ( Gutierrez D. – Estejeman A.); Juv. Unida de Villa San José vs. San Martín de Angélica, Ariel Gorlino (Singer L. – Milanesio M.); Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra FC, Rodrigo Pérez (Morero G. – Boschetto J.) y Defensores de Frontera vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas, Leandro Aragno (Schwant J. – Aguirre F). Postergado: Atl. Esmeralda vs. Dep. Susana.