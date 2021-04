Quilmes quiere regresar a la punta

Este domingo se completará la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, iniciada el jueves con las victorias de 9 de Julio ante Tacural por 9 a 0 y de Atlético de Rafaela frente a Peñarol por 3 a 1. Los encuentros de primera división comenzarán a las 16 horas, mientras que previamente, a las 14.30, será el turno de las reservas.

El que tendrá la oportunidad de volver a alcanzar al León en lo más alto es Argentino Quilmes, que estará recibiendo en el Agustín Giuliani al Deportivo Ramona. Los "cerveceros" vencieron con autoridad en la última presentación como visitante a Ben Hur, en tanto que los ramonenses se hicieron fuertes de local derrotando a Libertad.

En nuestra ciudad habrá otro encuentro esta tarde, el que animarán en barrio Los Nogales el local Ferrocarril del Estado y Deportivo Aldao. Los "Bichitos Colorados" arrancaron torcidos la temporada e irán por sus primeros puntos, mientras que Aldao viene de ganarle a Talleres de local.

Justamente, en María Juana el local Talleres recibirá a Ben Hur, otro equipo que necesita empezar a sumar tras dos derrotas y sin haber convertido siquiera un gol. El anfitrión, cabe recordar, en la primera fecha le había ganado a Peñarol en su cancha. El Lobo sumó en la semana una nueva contratación, el regresado delantero Matías González.

En Clucellas, mientras tanto, Florida recibirá a Unión, en tanto que en San Vicente el local Brown estará midiéndose con Sportivo Norte. El otro duelo de la jornada estará en Sunchales, donde Libertad enfrentará a Bochófilo Bochazo de San Vicente.

Un dato no menor para el desarrollo de esta jornada es el pedido realizado por la Mesa Directiva de la Liga Rafaelina durante la semana, para que los clubes cumplan los protocolos ante el crecimiento de contagios de covid y algunas falencias en este aspecto observadas en las dos primeras fechas, que pueden poner en riesgo la continuidad de la competencia.



TODA LA FECHA

Florida de Clucellas vs. Unión de Sunchales, Claudio Gonzalez (Celis B. – Milanesio S.); Brown vs. Sp. Norte, Guillermo Vacarone (García F. – Codo L.); Ferrocarril del Estado vs. Dep. Aldao, Angelo Trucco (Luque N. – Roldán J.); Talleres de María Juana vs. Ben Hur, Gonzalo Hidalgo (Mansilla M. – Rodriguez E.); Argentino Quilmes vs. Dep. Ramona , Darío Suarez (Rodriguez F. – Espinoza F.) y Dep. Libertad de Sunchales vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente, Sergio Romero (Retamoso M. – Yori S.).