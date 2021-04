Una mujer policía (R) denunció a un sargento

"¿Quieren que sea una más en la tele muerta?", preguntó una mujer policía retirada en una entrevista de Noticiero 7, en Santiago del Estero, al denunciar "11 años de violencia causada por mi expareja", un sargento en actividad de la Policía provincial.

Según la denunciante "mi expareja también ejerce violencia física, económica y moral con mi hijo de 11 años".

Por otra parte, señaló que "hice numerosas presentaciones hasta en un Juzgado de Familia", pero aún no habría definiciones.



PROHIBICION

"Le fueron fijados 90 días de prohibición de acercamiento que nunca respetó. También, 3 días de custodia policial que nunca tuvimos”, profundizó de acuerdo a lo informado por El Liberal.



UNA SUSPENSION

"Los profesionales concluyeron que la violencia psicológica que sufre mi hijo es de alto riesgo, y es por eso que he pedido para él hasta la suspensión de la patria potestad", agregó.

Visiblemente acongojada, la mujer añadió "solo hemos solicitado, por favor, una prohibición de acercamiento mía y de mi hijo y la retención del arma reglamentaria".



DOLOR DE HIJO

En diálogo con Noticiero 7, la denunciante relató que le duele escuchar a su hijo preguntarle "mamá, por qué papá nos odia?".

Ante ese escenario, añadió que el último paso que ha dado fue acudir a la Unidad Fiscal de Género.

"Con mi abogado he requerido absoluta restricción e impedimento de contacto. Y, en especial, que la Fiscalía arbitre los medios para que en Jefatura le retiren el arma reglamentaria", subrayó.



CANSANCIO Y MIEDO

Cansada, dejó en claro que son "11 años de cansancio y miedo. ¿Quieren que sea una más en la tele? Una más muerta?".

No fue necesaria la respuesta, ya que las lágrimas lo resumieron todo.