En el BCRA buscan fomentar el crédito y la inclusión financiera Suplemento Economía 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Directorio del Banco Central aprobó una política de estímulo para fomentar el crédito, la inclusión financiera, la utilización de medios de pago electrónicos y el mejor funcionamiento y distribución geográfica de cajeros automáticos.

La medida apunta a cuatro ejes:

- Expandir el crédito a personas y PyMEs que hoy no tienen créditos otorgados por un banco, es decir carecen de calificación o registro en la Central de Deudores por parte de una entidad financiera.

- Potenciar el uso de los e-check y las facturas de crédito electrónico.

- Incentivar el uso de los medios de pago electrónicos y los débitos de facturas en las cajas de ahorro.

- Mejorar la eficiencia de los cajeros para reducir la cantidad que queden fuera de servicio y extender la red a las zonas desprotegidas y ciudades y pueblos donde hoy no se presta el servicio.

Los incentivos serán a través de distintas franquicias a los bancos para la constitución de efectivo mínimo, permitiendo que bajen los encajes no remunerados en la medida que logren éxitos en las políticas de inclusión financiera y desarrollo de los pagos electrónicos. Los bancos deberán demostrar que otorgaron las primeras líneas de crédito a personas y PyMEs que no tuvieron acceso a bancos, y que registran un crecimiento en la financiación a PyMEs y a MiPyMEs vía adquisición por parte de la entidad de los e-check o las facturas de pago electrónico.

En el caso del uso de los medios de pago electrónicos, el incentivo es a los bancos que logren crecimiento de los débitos en la caja de ahorro producto de compras en comercios con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, débito directo de servicios o pago de resumen de la tarjeta de crédito.