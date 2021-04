Repudio por un premio otorgado al crítico de arte Rodrigo Cañete

BUENOS AIRES, 4 ( Télam). - El crítico de arte Rodrigo Cañete fue distinguido con el Premio Peter C. Marzio 2020 por el ICAA/MFAH (International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts Houston) por un ensayo sobre el arte del Centro Cultural Rojas en la década de 1990 y cosechó repudios de espacios de la cultura local como el colectivo Nosotras Proponemos (NP) y la Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA).

Cañete es autor del blog Loveartnotpeople desde julio de 2012, donde publica sistemáticamente sus artículos y críticas de arte desde Londres, ciudad en la que reside desde hace casi 20 años, después de desempeñarse como subsecretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

La noticia del reconocimiento al artista por brindar "una renovada lectura del programa estético implementado por el Centro Cultural Ricardo Rojas, así como el discurso enarbolado por su líder intelectual, Gumier Maier, en el Buenos Aires de la década de noventa" fue anunciada el martes y luego fue repudiada por las integrantes del colectivo NP, a los que después se sumaron los integrantes de AACA y por último la organización Curadorxs en Diálogo, con otro comunicado.

"NP repudia por su odio hacia las mujeres, trans y adultos mayores, por su racismo y gordofobia, las campañas de bullying, hostigamiento, acoso psicológico y moral que desde su blog y sus podcasts realiza Rodrigo Cañete contra artistas y profesionales del arte argentino. Sus publicaciones, que incentivan el odio y recurren a la mentira para desprestigiar personas, resultan inadmisibles y desde todo punto de vista despreciables", se puede leer en el primer comunicado de repudio que recibió la distinción a Cañete.

Por su parte, la AACA emitió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por el premio y sostuvieron que "independientemente de la calidad del ensayo crítico premiado", al que no tuvieron acceso, la preocupación "apunta a la legitimación que un galardón de esta índole, otorgado por una prestigiosa institución, atribuye a una persona que se pronuncia pública y sistemáticamente ejerciendo violencia simbólica hacia artistas y colegas".

"Su uso de la falacia para denigrar a artistas y colegas no es representativo del ejercicio ético profesional. Desde la AACA consideramos que, en el ejercicio de la profesión, su escritura crítica no se encuentra desvinculada de su práctica bloguera violenta, misógina y transfóbica. Esperamos que la autoridades de ICAA/MFAH tengan en cuenta este repudio", manifestaron en el comunicado, que publicaron también en la plataforma Change.org y ya lleva las firmas de artistas y críticos como Andrea Giunta, Adriana Lauria, Martín Di Girolamo, Nancy Rojas, Martín Churba, Carlota Beltrame y Karina El Azem, entre otros.

Lo integrantes de Curadorxs en Diálogo calificaron como "inaceptables y corrosivas ética, profesional y afectivamente" las intervenciones de Cañete en su blog si se busca una "construcción colectiva de pensamiento crítico desde el campo del arte" y le piden a la institución que lo premió que revise su decisión.

Justamente en su blog, el crítico de arte publicó la tapa de su reciente libro "Historia a contrapelo del arte argentino" con la frase "Ladran Sancho!" y expresó: "Inquieta porque este hijo de boxeador guaraní escribe una historia del arte argentino y gana un prestigioso premio internacional, la mafia del amor blanca con cargos públicos se masturba con estúpidas cancelaciones".