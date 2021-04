"Tiene el agrado de invitar a Ud..."

“Tiene el agrado invitar a Ud….”



En el marco de su campaña a beneficio de las obras en la Escuela “Melvin Jones”, el Club de Leones organizó, en 1969, “El baile del sombrero”, una propuesta innovadora para la época que salía de los moldes conocidos para este tipo de evento y que tuvo continuidad por varios años más.



Por Edgardo Peretti



Nota II







El Club de Leones de Rafaela es una entidad que en sus más de sesenta años de labor ha dejado una marca notoria en la historia de la ciudad a partir de su incesante trabajo en favor de la comunidad en sus más diversas manifestaciones.

En este caso, y merced a la gentileza del amigo Roberto Vaccarone y su infatigable archivo, hemos accedido un ejemplar de la tarjeta de invitación al “Baile del sombrero”, acontecimiento que tenía como objetivo recaudar fondos para la obra de la Escuela “Melvin Jones”.

El citado baile tuvo lugar el 15 de noviembre de 1969 en el country del Jockey Club y el ejemplar que formalizaba la invitación era tan loco como original; el escriba sospecha que aquí anduvo la mano del inolvidable Juan Pablo González, un creativo de alto vuelo.

Un dibujo de un león (con sombreros) acompañaba el anuncio: “El baile del sombrero” y en variados idiomas: El bal del cappel, The hat party, Le bal du chapeau, O baile do chapeau y Der huttanz.

Ya en la portada se adelantaba que “no es apta para acomplejados”, y que se fijaba el horario a las 21.30, aunque aclaraba “pero la fiesta empieza cuando Ud. llega”.

También se contaba con una especia de reglamento interno:

Prohibida la entrada a todos comensal que no lleve el sombrero.

El sombrero puede ser de cualquier forma, tamaño, color y diseño.

Importantes premios a los ganadores del concurso del sombrero.

El menú no escapó a la actividad creativa, y se denominó “Súper Lions Special”, incluyendo café, lunch y copetín, más vino blanco, tinto, cerveza, gaseosas y Whisky “Trasnoche”. Y el colofón: “Las bebidas son de la famosa bodega Pico Libre”. Agua de mesa, $ 100.- la copa. Costo de la tarjeta: $ 1.800.- (N. de la R. en ese momento un dólar estadounidense cotizaba en nuestro país a $ 7,34., aunque esta referencia es meramente casual y a los fines ilustrativos del tema).

Las respectivas reservas debían dirigirse al Sr. Roberto Lencioni, en su comercio, la Optica del Bv. Santa Fe, o sea que –como todos sus pares- los leones aportaban su tiempo y logística a la noble causa.

En cuanto a la parte artística, llama la atención en extremo la mención, ya que los conjuntos musicales que actuarían estaban identificados como “Conexión Nº 2” y “Tango Nº 2”. Algunos veteranos memoriosos de bailes y milongas no pudieron acercarnos ningún dato, por lo que nuestros lectores se deberán privar de ese importante detalle, el cual – invariablemente- aparecerá cuando este material sea publicado, como suele suceder.

Claro que lo mejor estaba en el final. La animación a cargo de Roberto “Cacho” Galé, locutor, conductor y animador de LT 9 Radio Santa Fe y Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz.

Nobleza obliga: no hemos podido averiguar quién ganó el concurso del sombrero, un dato que se ha perdido en el fondo de las memorias.