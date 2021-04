La Reina de las Donas Artesanales

A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones por las que no quisiéramos pasar. En este punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer o afrontar lo que nos pasa y salir fortalecidos. Este es el caso de dos emprendedores de la ciudad de Rafaela, que no solo fueron resilientes, sino que también iniciaron un gran negocio.

Lucas Gauchat y Florencia Bruno se conocieron cursando sus carreras universitarias, Dirección de Negocios y Licenciatura en Marketing y hoy en día, tienen sus títulos bajo el brazo y un negocio en marcha. Pero no todo fue “color de rosa”. En 2019, a poco tiempo de dar el salto a la convivencia, se vieron impactados por una nueva realidad.

“Lucas se quedó sin trabajo y yo tenía un empleo part time, por lo que se nos vino el mundo abajo cuando su sueldo dejó de ingresar. Teníamos responsabilidades y la universidad que pagar. Entonces, ante la necesidad, comenzamos a buscar ideas para emprender”, comentó Florencia.

“Queríamos hacer algo que nos guste, que sea innovador para la ciudad, pero que no requiera de mucha inversión, ya que no contábamos con capital en ese momento”, continuó Lucas.

Las donas pasaron por la cabeza de los jóvenes, quienes imaginaron un millón de posibilidades para este producto novedoso. Nunca habían producido, ni tenían conocimientos en pastelería, pero eso no los detuvo. Las primeras donas nacieron en la cocina de su departamento con utensilios prestados por la familia. Sin experiencia en el rubro, pero con mucha dedicación, surgió su emprendimiento al que lo llamaron Reina Dona.

Al poco tiempo, los emprendedores comenzaron a aplicar los conocimientos aprendidos de sus profesiones. Le dedicaron tiempo a conocer su público, sus necesidades y deseos, a buscar oportunidades en el mercado y a desarrollar su marca, para que cada cliente viva una experiencia positiva.

“El negocio fue creciendo gracias a las redes sociales y el boca a boca. Al ser un producto que se vende para compartir o incluir en eventos, muchas personas tienen la posibilidad de probarlos y recomendarlos”, sostuvo Lucas.

En 2019 Reina Dona participó de la primera edición de Mentorías, Programa del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, que les posibilitó realizar reuniones con empresarios de la ciudad, para recibir asesoramiento y consejos. Esa experiencia les dio el aliento necesario para dar el siguiente salto, invertir para crecer. En 2020, se inscribieron al Programa de microcréditos Rafaela Impulsa de la Secretaria de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela. Fue así que accedieron a un crédito que les permitió invertir en maquinaria y mejoras para el espacio de trabajo.

El 14 de marzo del 2021 inauguraron oficialmente la primera boutique de donas artesanales de la ciudad, con tanto éxito que, ese día, en tan solo una hora agotaron todo su stock. Hoy cuentan con un pequeño local, con atención al público y una amplia gama de productos para deleite de todos: donas, churros gourmet, alfajores, bombones, chocolates, boxs para fechas especiales.

“El 2019 fue muy importante para nosotros, entendimos lo que significa la resiliencia ante la adversidad, tuvimos la capacidad de actuar positivamente y hacer nacer algo hermoso, nuestro emprendimiento. Nos alegra cada paso que fuimos capaces de dar, y cada aprendizaje, gracias a ello, hoy, dos años después contamos con nuestra boutique de donas artesanales y soñamos con seguir creciendo”, expresó la emprendedora.

Para concluir, le pedimos a esta joven pareja, que dejaran unos consejos para quien quiera emprender, y esto dijeron:

• “Es necesario conocer al mercado, sus necesidades y deseos.”

• “Desarrollar una imagen de marca en base a los valores y lo que se quiere transmitir con la idea de negocio.”

• “Generar contactos, relacionarse con otros emprendedores, y estar atentos a los diferentes programas destinados a emprendedores.”

• “Es vital confiar en uno mismo, y ser paciente, porque si uno le pone energía y pasión a lo que hace, puede lograr mucho más de lo que se propone.”



CONTACTO:

Redes sociales: @reinadonarafaela

WhatsApp: 3492 576855

Dirección: Sacripanti 1134