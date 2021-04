Según Pascual, "existen alternativas superadoras" Locales 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

“Producto de los zoom que hemos tenido con disertantes especialistas en la aplicación de fitosanitarios, estamos advirtiendo realmente que hay alternativas superadoras que no tienen nada que ver con los metros, que no hay evidencia científica en materia de problemas de salud y mucho menos en Rafaela. Nosotros tenemos que legislar para la ciudad y dialogar sobre una alternativa que mejore lo que hoy existe. Tenemos que defender la salud, el medio ambiente, pero acompañando a los productores”, afirmó la concejal, Marta Pascual en el marco del debate en torno a los límites agronómicos que se actualizó a partir de un proyecto de ordenanza presentado el año pasado por el bloque oficialista, que plantea una zona de exclusión de mil metros.

En declaraciones formuladas a Revista Palpitar, la concejal de Cambiemos anticipó que “para abordar un tema tan delicado como este, a la agenda con los profesionales especialistas en aplicaciones, debemos agregar una convocatoria al Ministro de la Producción de la Provincia y a presidentes comunales de pueblos vecinos".

Pascual remarcó que "hasta el momento estamos llegando a la conclusión que el proyecto de ordenanza del PJ hoy está muy lejos de ser necesario y que los metros involucrados en el mismo no tienen nada que ver con las necesidades de protección de la salud y el medio ambiente". En este sentido, consideró que "la solución no pasa por los metros sino por las buenas prácticas y los controles”.