“Interpretan la mitad de la biblioteca” Locales 04 de abril de 2021 Redacción Por CONCEJAL JORGE MURIEL

En la antesala de lo que será un tema de debate que atravesará al Concejo Municipal este año y que tiene que ver con avanzar en una nueva normativa sobre fitosanitarios, el concejal oficialista Jorge Muriel, brindó su mirada luego de participar del III Encuentro de la Agenda Científica, que organizó la Sociedad Rural de Rafaela: “Terminó un ciclo de charlas organizado por la Rural, la mayoría charlas técnicas referidas a las buenas prácticas, donde participamos, escuchamos con atención, dimos nuestro punto de vista y la verdad que fue interesante, pero entendemos que tiene una visión desde un lugar o digamos que interpretan la mitad la biblioteca, de hecho se lo dije a quién dio la disertación”.

“En esto hay dos bibliotecas y las dos tienen parte de la verdad, nuestro trabajo es poder encontrar el equilibrio entre salud, ambiente y producción; no es sencillo, tendrá que estar el Estado también acompañando en este tema. La intención es firme de plantar un mojón, en poder lograr en un mediano plazo la sustentabilidad de la producción, garantizando la salud y garantizando el ambiente”, indicó el edil.

Muriel, a su vez expresó que esto se lograría con la sanción de una ordenanza que tendría que ser el hito o el mojón para pensar a unos cuantos años para adelante, “probablemente ir corriendo el límite en forma progresiva en función de que hoy tenemos que discutir metros, al no haber una discusión de tipos de fitosanitarios, porque hoy son agroquímicos”, dijo. Y agregó: “Habría que poder trabajar con productos biológicos y asegurar toda esa cadena de inocuidad con productos biológicos, que estarían cambiando el paradigma, donde ya no hablaríamos de metros sino que estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta”.

El concejal del PJ culminó subrayando que “fueron interesantes las charlas, pero yo dejé en claro que nuestro proyecto de ordenanza, se basa en los científicos que tienen los fundamentos de cada uno de los fallos, no que dieron en la zona. Estamos abierto al diálogo y ansiosos por escuchar también a otros disertantes que hablan desde el otro sector, desde el sector de la salud fundamentalmente. Esa es nuestra impresión”.