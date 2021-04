“Cristo vino a traer la vacuna contra el pecado”

Este domingo es una fecha muy importante para los católicos, evangélicos y aquellos que creen en Cristo y en lo que representa la Pascua a partir de la muerte y resurrección de Jesús, el hijo de Dios. Para el Pastor Carlos Terranova, de la Iglesia Evangélica Bautista, “lamentablemente con el tiempo el verdadero significado de la Pascua, de esta fecha, se ha ido distorsionando y se le ha quitado la esencia a esta semana que fue tremenda, la semana que marcó la historia en un antes y un después de Cristo, donde para algunos la muerte de Cristo fue la imprudencia de un hombre Místico, para otros el martirio de un chivo expiatorio que necesitaban los religiosos de aquel tiempo, para otros el odio de la gente contra un hombre bueno. Muchos pensaron que era el fin de un impostor que se decía que era Dios, otros pensaban que era el final de una mentira insostenible, pero para los que creemos en Jesús, es el acto supremo de amor de Dios por la humanidad”.

“La primera motivación para que Cristo de su vida es que Dios intento de todas maneras, desde tiempos de Adán y Eva, tener comunión con el hombre, y el hombre por su desobediencia se fue metiendo en un montón de problemas y Dios intentó de muchas maneras rescatarlo, hablarle a través de la naturaleza, de los profetas, y dice la Biblia que en el tiempo habló a través de la persona de Jesucristo, donde el hijo del hombre vino a servir y dar su vida para rescatar la multitud”.

Terranova manifiesta que “en este tiempo donde el hombre se encuentra hundido en desesperación, en el temor, en la tristeza, donde muchos están desesperados por una vacuna que nos llega, que llega a cuentagotas, que muchas veces es desviadas por los círculos de poder para que la aprovechen gente que no debería vacunarse y los que más necesitan no la tienen; donde hay un montón de manejos espurios, de mentiras, y llega el momento en que uno no sabe quién dice la verdad o quién miente. La verdad que la vacuna puede inmunizarte contra un virus letal, terrenal y qué es efectiva por un tiempo aquí en la tierra, pero Cristo vino a traer la vacuna para la mayor enfermedad y daño que puede haber en esta humanidad y esa es la vacuna contra la inmoralidad, contra el pecado, contra todas las cosas que nos hacen tanto mal. El que se vacuna, digo yo, con la sangre de Cristo recibe el perdón de pecados, recibe nuevos valores, recibe una nueva visión para la vida”.



LA ESPERANZA EN LA

RESURRECCIÓN

El Pastor Marcelo Becla, de la Iglesia Evangélica Congregacional, manifestó: “En Dios siempre tenemos nuevas oportunidades, estamos en una fecha muy importante para la cristiandad de la tierra que tiene que ver con semana santa, hoy vamos a estar celebrando Pascua y sabemos que Pascua no tiene únicamente una connotación neotestamentaria, sino que también tiene el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto ahí en el cautiverio; por cierto el pueblo de Israel pasó una situación de esclavitud y quería ese pueblo salir de esa situación y es por eso que empezaron a orar y a clamar a Dios, Dios los escuchó y envío a un libertador que se llamó Moisés y a través del liderazgo de Moisés, indiscutiblemente bajo la luz, la fuerza y la ayuda de Dios, el pueblo de Israel salió del cautiverio; de ahí viene justamente esta palabra que se llama Pascua y que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel del cautiverio y en el ámbito neotestamentario vemos lo que Jesús vino a ser a esta tierra, donde dice la Biblia que el vino a buscar salvar lo que se había perdido. El hombre en desobediencia tomó un camino totalmente equivocado y ese camino llevó a que se alejara absolutamente de Dios y es por eso que Jesucristo vino a esta tierra a traernos salvación y vida eterna”.