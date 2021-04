La UOM eligió delegados para el Congreso Nacional Locales 04 de abril de 2021 Redacción Por PLENARIO DEL GREMIO METALURGICO

FOTO PRENSA UOM PLENARIO DE DELEGADOS. Roberto Oesquer presidió el encuentro en el Campo de Deportes de los metalúrgicos.

En el Campo de Deportes “7 de Septiembre” se realizó días pasados un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para elegir a los tres delegados que representarán a la Seccional Rafaela en el próximo Congreso Nacional, que en esta ocasión se realizará vía Zoom el próximo 29 de abril para tratar la memoria y balance del año 2019 y 2020.

Asimismo, el secretario de la Seccional Rafaela, Roberto Oesquer, aprovechó la ocasión para comentar las actividades que viene realizando el gremio. “Hemos llevado adelante la temporada de pileta, la colonia de vacaciones, la entrega de guardapolvos”, señaló. “Pudimos empezar también con cursos de capacitación de soldadura en Sunchales en el mes de febrero, donde ya se está finalizando el segundo curso. El mes próximo, empezaremos a hacer cursos de tornería en Rafaela”, añadió.



PARITARIAS

Oesquer les comentó también como marcha la paritaria. “Tuvimos un arreglo en el año 2020 con un 39,5% de incremento que nos permitió subir el piso salarial y ahora debemos discutir salarios desde el 1 de abril. En el día de hoy hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y no hubo acuerdo. La próxima reunión va a ser el miércoles 7”, precisó.

“El pedido que hizo UOM fue del 35% y el 40% para el mínimo de referencia. Las cámaras ofrecieron un número menor y por eso no se llegó a un entendimiento. Ojalá que el acuerdo se de lo más rápido posible, para que la gente pueda tener un nuevo salario pronto. Creo que venimos con un buen nivel de actividad, pero con un resurgimiento de esta pandemia que no se termina de ir. Indudablemente que eso también pesará en la negociación, que continuará el próximo miércoles”, explicó Oesquer.



OBRAS EN MARCHA

Además, el titular de la Seccional comentó sobre los avances de obra en los inmuebles que se adquirieron hace aproximadamente un año. “Se está trabajando activamente en la parte de la construcción de la farmacia, y seguramente en el transcurso del año vamos a estar terminando esa obra e intentando inaugurarla. Ni bien podamos y finalicemos eso vamos a enfocarnos a reacondicionar la casa de calle Dentesano donde va a funcionar la guardería propia”.