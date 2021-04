Amuletos Brezza: entre cristales y buenas energías

Amuletos Brezza, un nuevo espacio dedicado a la gemoterapia, la armonía y la sanación a través de los cristales, abrió sus puertas el miércoles pasado en Sunchales de la mano de la joven y reconocida creadora, Natali Márquez. Este mágico descubrimiento comenzó hace unos años cuando Natali tomó una decisión muy importante para su carrera y evolución personal: “Quise dejar la alta costura y las pasarelas. Sentía que mi pasión ya no estaba ahí, entonces mi curiosidad e inquietud me llevaron a estudiar Gemoterapia”.

En ese lapso, se formó profesionalmente, tomando cursos y talleres sobre minerales y simbología. Hoy, se la ve plena y radiante al frente de su nuevo espacio místico, en el que ofrece un mundo nuevo donde todo su conocimiento es puesto en práctica y materializado en sus armónicas y sutiles creaciones en piedras naturales.

“Viajé a Glastonbury, un pueblo de Inglaterra, donde me reuní con una maestra, que me guió en el tema de cristales, las energías y la vibración que transmiten, y fui de a poco profundizando cada vez más”, explica Natali sobre este recorrido de sanación y crecimiento espiritual que comenzó a partir de una "búsqueda interna".

A raíz de su recorrido en el mundo de la sanación con cristales, muchas nuevas posibilidades se abrieron, hasta llegar a la reciente inauguración de su tienda mística que desborda de una energía atrapante y llena de positividad, la misma que irradia su persona.

La situación actual, la trajo nuevamente a sus raíces, a Sunchales y es en esa ciudad donde quiere apostar a emprender a través de una propuesta totalmente novedosa. “Es un proyecto que se dio con la pandemia. Yo debía volver a Buenos Aires a conducir en la TV Pública pero el contexto hizo que debiera quedarme acá, por lo que mi inquietud y ganas de trabajar me llevaron a desarrollar esta idea, y mi gran pasión, la terapia de cristales”, sostiene.

¿Qué podrán encontrar al visitar la tienda ubicada en calle Zapioli 16 de Sunchales? La magia emana por donde observen, suave música y aromas relajantes, rincones llenos de cristales sanadores: algunos de origen nacional, otros provenientes de otros países; accesorios de piedras naturales, joyas en alpaca y plata, con minerales de energía de alta vibración, objetos de diseño, sumado a accesorios y joyas producidos con elementos en su más variada gama, libros de autoayuda, astrología, mazos de tarot variados, (nacionales e internacionales), aromaterapia, velas, atrapasueños y mucho más.

Sin duda que este cálido espacio es un punto de encuentro para todas aquellas personas que deseen alimentar su fe. No importa la creencia que profesen, el secreto está en animarse a descubrirlo a través de la apertura de la conciencia y corazón señalan desde Amuletos Brezza.