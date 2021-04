Con la detección de la cepa de Manaos sube el alerta sanitario Locales 04 de abril de 2021 Redacción Por Luego que la información fuera confirmada de manera oficial por la ministra de Salud Sonia Martorano, al igual que la detección de la cepa del Reino Unido en la capital provincial, las autoridades sanitarias piden redoblar los cuidados y la aplicación de los protocolos.

FOTO INTA RAFAELA ARIEL AMADIO. Investigador de CONICET y director del proyecto del INTA Rafaela.

El Instituto de Investigación de la Cadena Láctea, integrado por INTA y CONICET, y que a su vez forma parte de un consorcio nacional que se creó para hacer un seguimiento de cómo va mutando el virus a lo largo de la pandemia, fue quien el jueves por la noche detectó la presencia de las cepas de Manaos y el Reino Unido en la provincia, tal lo confirmó, Ariel Amadio, uno de los investigadores involucrado en este trabajo de investigación.

Hasta aquí y tal como lo indican los infectólogos, estas cepas son el doble de contagiosas, producen reinfecciones y hasta el momento se desconoce si existe una mayor o menor agresividad respecto a la que estaba circulando. Los profesionales de la salud, igualmente insisten que el accionar con estos pacientes es idéntico a lo que se venía haciendo y las recomendaciones hacia la población son las mismas ya que estamos hablando de Covid y de una pandemia que sigue más presente que nunca.

En tanto Amadio, explicó: “Durante el jueves yo corrí unos análisis de unas muestras que juntamos del mes de marzo, es decir, lo que hicimos fue juntar unas muestras de la ciudad de Santa Fe, del centro y norte de la provincia y Rafaela. Hicimos una corrida de secuenciación para ver cuál era la distribución de cepas circulantes durante el mes de marzo y ahí es donde detectamos estas dos”.

“Nosotros cada tanto hacemos una selección de un grupo de muestras al azar y sin nexo epidemiológico como para tener una caracterización de qué variantes de virus están circulando, cuando analizamos ahora estas, entonces saltaron estas dos variantes. Todavía nos queda un grupo de Santa Fe para analizar, -que analizaremos la semana que viene- para tener un número un poco más importante de muestras para sacar algunas cuestiones de estadísticas”, indicó el investigador.

Al precisar si a partir de la aparición de estas nuevas cepas, hay circulación comunitaria de las mismas, Amadio señaló que “para esto se debería hacer un estudio de un número de casos mucho más grande, con lo cual hoy no se puede decir que hay circulación comunitaria”. Y agregó: “Por eso cuando se da la información se habla de determinar el nexo epidemiológico y que no tienen nexo epidemiológico”.

Cabe señalar que este es un grupo de genómica y bioinformática de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela (INTA), que hace tiempo formó en conjunto con el CONICET, un Instituto que depende de estos dos organismos. Dentro del instituto de investigaciones de la cadena láctea y dicho grupo de genómica y bioinformática, a partir del año pasado empezaron a trabajar en conjunto con varios laboratorios del resto del país en la caracterización genómica de los virus circulantes en la Argentina, durante la pandemia de Covid. De esta manera, lo que hacen estos investigadores, es secuenciar el genoma completo del virus e identificar como va mutando –el virus siempre va mutando-, pero la idea es ir más allá y analizar si las mutaciones que se van produciendo a lo largo del transcurso de la epidemia, tienen algún tipo de consecuencia en lo que es diagnóstico, vacunas, etc.

El proyecto titulado “Análisis de genomas completos del virus SARS-COV-2 circundante en la provincia de Santa Fe en 2020” fue seleccionado junto a otras 136 propuestas en el marco de la convocatoria "Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19" del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. El monto asignado fue de $1.000.000 y la tecnología de secuenciación que se utiliza es la desarrollada por Oxford Nanopore, la cual no requiere de inversiones en equipamiento, es portable y este tipo de análisis pueden replicarse, de ser necesario, en cualquier laboratorio que cuente con instrumental mínimo de biología molecular.