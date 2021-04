El comportamiento de las nuevas cepas Locales 04 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Dra. Sandra Capello, médica infectóloga de la ciudad, se refirió a la aparición de la cepa de Manaos y dijo que “hoy por hoy se identificó la cepa de Manaos en Rafaela solamente, no se identificó otra cepa. El caso está en investigación y hasta el momento no se puede identificar nexo epidemiológico, con lo cual seguimos investigando y averiguando”.

Con respecto a si son más contagiosas o más agresivas estas nuevas mutaciones, la profesional indicó que “nosotros cuando hablamos de estas nuevas cepas hablamos en base a la información que tenemos de cómo se comporta en el país donde está circulando actualmente, sabemos que estas nuevas cepas y está la de Manaos en particular, puede ser un 30 a un 60% más contagiosa que la otra, así se comporta en Brasil que es donde está circulando activamente”.

Por otra parte, la Dra. Capello señaló que “en Brasil se comporta de una forma más letal, eso no se puede extrapolar a esta población tan literalmente, porque tenemos que ver cómo se comporta acá: Nosotros nos preparamos para que sea más contagiosa como en Brasil, pero todo depende del grado de hacinamiento de la población y de las medidas de protección que la población aplique”. Y agregó: "No necesariamente se tiene que dar en forma tan literal, es decir, que acá en Rafaela esa cepa se comporte de la misma manera”.

En cuanto a si es más letal o no, la infectóloga dijo que “en los países en los que tiene circulación comunitaria se comporta de una forma un poco más agresiva, pero básicamente el cuadro clínico es el mismo. Sí si se vio que en algunas personas puede ser un poco más agresivo, pero repito, hay que ver cómo se comporta en la Argentina en la medida que empiece a circular. Nosotros tenemos datos de los países en los que está circulando, por eso insisto, hay que ver si esa forma de comportamiento es igual o no acá”, concluyó.