Confirman diagnóstico positivo y el cuadro clínico "leve" del Presidente

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Unidad Médica Presidencial informó que el test PCR que se le practicó al presidente Alberto Fernández confirmó el resultado positivo en Covid-19 y aclaró que "el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida".

El parte oficial, firmado por el director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, recordó que el pasado viernes Fernández presentó "registro de temperatura de 37,3° centígrados y cefalea" y que el test de antígeno para coronavirus dio positivo.

"Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad", continuó el comunicado.

Saavedra señaló que este sábado evaluó el estado de salud del mandatario, en el marco del monitoreo médico permanente que se lleva sobre el jefe de Estado, y afirmó que "se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad".

"Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida", concluyó el parte oficial de la Unidad.

Fuentes de la Casa Rosada informaron que el Presidente se encuentra bajo seguimiento permanente por parte de los médicos y que se informará no solo sobre su evolución clínica sino también sobre cualquier "conducta terapéutica" que se vaya tomando.

El mandatario dio a conocer el pasado viernes por la noche su diagnóstico positivo en coronavirus en base al test de antígeno que se le realizó y afirmó que aguardaba el test PCR para terminar de confirmar el cuadro.

No obstante, señaló que se sentía bien y subrayó: "Evidentemente la vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando como puede pasarla una persona de 62 años que tiene esta enfermedad".

Alberto Fernández también afirmó que no tiene "la menor idea" del origen de su contagio y explicó: "Sé que hubo un contacto en la Cocina, pero me dicen que donde se produjo el contagio, no tuvieron ningún contacto conmigo".

Ante ese desconocimiento, el Presidente reiteró la necesidad de mantener los cuidados preventivos para evitar contagios.

"Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos. Esto nos ataca a todos. Al margen de lo que se escribe, yo me cuido mucho. Mantengo la distancia. Tenemos que entender la gravedad del momento que vivimos", afirmó.

Respecto a cómo pasa el aislamiento, el mandatario indicó que está en la casa de huéspedes y que el médico le permitió salir a caminar por el parque de la Residencia Presidencial de Olivos. "Le pregunté al médico si podía salir a caminar y me dijo que me ponga el barbijo y lo hiciera", explicó.