Duro enfrentamiento entre Confederación y Federación Deportes 03 de abril de 2021 Redacción Por El jueves la CABB expulsó a la Federación Santafesina de básquet por presuntas irregularidades. Inmediatamente llegó la respuesta del ente rector provincial que hoy tendrá su Asamblea con elecciones.

FOTO ARCHIVO FIRMO LA EXPULSION./ Fabián Borro, presidente de la CABB.

La Semana Santa fue bastante movida para el básquet de nuestra provincia, en el ámbito dirigencial. Este sábado está prevista la Asamblea General Ordinaria en Estación Belgrano, en la capital provincial, desde las 10. La misma será para determinar la aprobación de memoria y balance, y decidir quién será el sucesor de Raúl Foradori en la presidencia, siendo el santafesino Roberto Monti quien encabeza la lista única.

Si bien la disputa entre la Confederación Argentina y la Federación Santafesina viene desde hace un tiempo, todo desembocó el jueves en un comunicado de la CABB ratificando la expulsión de FBPSF del ámbito nacional.

«Los fundamentos legales están en el documento, pero pueden resumirse en las severas irregularidades cometidas en los últimos cuatro años y por no haber aceptado la participación de un interventor electoral para las elecciones que estaban pautadas para este sábado 3 de abril», informó el abogado Andrés Gil Domínguez, asesor letrado de la CABB.

«Del 2017 hasta hoy, la Federación santafesina ha vivido en la anomia y la irregularidad institucional. Como se explica en la resolución, la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe declaró inválida la reforma estatutaria realizada hace cuatro años y luego también las elección de autoridades, un año después. A partir de eso, luego de una denuncia realizada por la Asociación Rosarina, el Consejo Directivo de la CABB alertó a la federación sobre las graves irregularidades y la falta transparencia administrativa. Se le pidió que llamara a elecciones pero cuando notó que los que volverían a organizarlas eran los mismos dirigentes, se les pidió que aceptaran un interventor para que fiscalizara el proceso. Se eligió a un prestigioso y reconocido abogado constitucionalista santafesino, Domingo Rondina, quien aceptó ad honorem, pero la Federación se negó. Incluso respondió que la CABB no tenía la facultad para verificar la elección, desconociendo a la entidad madre. Entonces se le dio un plazo para recapacitar, bajo apercibimiento de expulsión, pero sostuvieron la actitud y por eso se llegó a esta decisión. Desde la CABB sólo queríamos asegurar la transparencia y legitimidad de la elección, para que no pasara lo del 2018», explicó Gil Domínguez.

El abogado precisó que la expulsión, como dice la resolución, es Ad Referendum. «Quiere decir que tiene que ser ratificada o rechazada por una Asamblea General Extraordinaria que será llamada para este único efecto», explicó.



RESPUESTA DE LA FEDERACION

Alrededor de la medianoche del jueves llegó la respuesta de la Federación, también con un comunicado en sus plataformas.

"Atento en el día de la fecha ha tomado estado público una resolución del Presidente de la Confederación Argentina de Básquet donde hace mención de la 'expulsión' de la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe (en adelante FBPSF) del ámbito de la Confederación Argentina de Básquetbol (en adelante CABB), tenemos la necesidad de realizar este comunicado de prensa con la finalidad de llevar tranquilidad a nuestras Asociaciones afiliadas y los clubes que las integran, tal fin expresamos:

El Consejo Directivo de nuestra Federación convocó a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de abril del corriente, para entre otras cosas, realizar la elección de Autoridades en el marco de la jurisdicción deportiva de la provincia de Santa Fe. Dicha convocatoria se notificó en tiempo y forma a todas nuestras afiliadas y se le informó a la CABB. Ante la resolución de nuestro Consejo Directivo, la CABB en forma arbitraria e ilegal pretendió nombrar un Interventor Electoral con facultades ordenatorias, instructorias y resolutorias, ante esta circunstancia la FBPSF rechazó dicha resolución, dado que entiende que las mismas están fuera de la competencia del marco constitucional y legal que hace a la autonomía política e institucional de la FBPSF, sin embargo, le aclaró a la Entidad Nacional, que la persona designada para cumplir dicha función podía asistir a la Asamblea como veedor de la misma para garantizar la transparencia del acto.

Concomitantemente a las circunstancias descriptas en el párrafo anterior, la Asociación Rosarina de Básquet (en adelante ARB) presentó una denuncia ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe (en adelante IGPJ), argumentando en la denuncia una postura similar a la de la CABB para pedir la impugnación de la Asamblea convocada por la FBPSF.

Ante esta circunstancia la IGPJ en fecha 31 de marzo 2021, emitió la resolución N° 535, donde entre otras cosas resolvió rechazar la impugnación de la convocatoria a la Asamblea – es decir ordenó que se realizara – y dejo en claro que las actuales Autoridades de la FBPSF estaban en condiciones de realizar el acto Asambleario para elegir nuevas Autoridades. Dicha resolución se le comunicó en el día de la fecha a la CABB y sorpresivamente ésta nos remite una resolución emanada solo de su Presidente donde nos hace saber que expulsó a la FBPSF del ámbito de la CABB.

Por lo expuesto, ponemos en conocimiento de la comunidad toda del básquet Nacional, y de nuestras afiliadas inmediatas (Asociaciones) y mediatas (Clubes),en particular, que la FBPSF, que es una Asociación preexistente y fundadora de la CABB, con más de 90 años de existencia, no permitirá de ninguna manera que se avasallen sus derechos, por lo que instrumentará los medios legales que la amparan, para impugnar Resolución del Presidente de la CABB, que a todas luces es inconstitucional, ilegal, arbitraria y autoritaria, y además ha violado, el debido proceso y el derecho de defensa».