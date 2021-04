Costilla es nuevo líder y Acosta se ubica sexto Deportes 03 de abril de 2021 Redacción Por GOLF, ABIERTO DEL CENTRO

FOTO AAG.ORG.AR TUCUMANO./ César Costilla tomó la punta.

El viernes santo se presentó con un clima espectacular de otoño y la noticia del día fue la poca cantidad de scores bajo par registrados, cuatro para dicho día y cinco para el campeonato, lo que sigue demostrando la complejidad del campo de juego del Córdoba Golf Club, en Villa Allende, donde se disputa el Abierto del Centro. César Costilla, ganador en el año 2012, fue firme desde su inicio y terminó su ronda con una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, y es el nuevo líder del campeonato con 207, luego que Nelson Ledesma estuviera al frente en las dos jornadas anteriores.

El tucumano integró la última salida del día y sus primeras acciones llegaron desde el hoyo tres, donde hizo bogey, logrando dos birdies consecutivos a continuación, en el 4 y 5. Por la vuelta, falló con bogey en el 11, recuperando con un nuevo birdie en el 12. “Pegué muy bien de las salidas, donde pude atacar bien las banderas. Conozco muy bien la cancha y eso me da confianza. Tengo que estar bien con el approach y putt y espero volver a repetir el triunfo en Córdoba” fueron las declaraciones de Costilla al terminar su ronda.

La definición por el título mayor aún no está asegurada, ya que a tres golpes del puntero se encuentra el Aficionado local Germán Tagle, quien terminó con 73 golpes y con una sumatoria de 210. En la tercera posición se ubican Miguel Carballo y Nelson Ledesma, quienes finalizaron con parciales de 72 y 75 para este sábado, respectivamente. Quinto es Facundo Villanueva con 211 golpes, mientras que sexto está el mejor rafaelino, Gustavo Acosta. El "Hormiga" reúne el par de la cancha, tras dos rondas de 70 y 73 en el viernes.

Acosta y Román Rébora (que marcha 48° con más 12) culminarán hoy el certamen, mientras que Julio Zapata no pudo pasar el corte.